Ліквідатори аварії на ЧАЕС з інвалідністю, пов'язаною з катастрофою, отримують підвищені мінімальні пенсії. З 1 березня 2026 року сума залежить від групи інвалідності і становить від 12 392 до 20 653 гривень.

Пенсійні виплати в Україні для окремих категорій громадян підвищилися з 1 березня 2026 року. Йдеться про ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, чия інвалідність пов'язана з катастрофою, - їм встановили мінімальну пенсію на рівні середньомісячної зарплати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Мінімальні розміри пенсійних виплат для ліквідаторів залежать від групи інвалідності. Обов'язкова умова - має бути доведений причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою.

З 1 березня 2026 року діють такі мінімальні суми:

I група інвалідності - 20 653,55 грн, тобто 100% середньої зарплати в Україні за 2025 рік, з якої сплачено страхові внески;

II група інвалідності - 16 522,84 грн, або 80% цього показника;

III група інвалідності - 12 392,13 грн, або 60%.

Перерахунок проводять щороку з 1 березня. Для нього беруть показник середньої зарплати за рік, що передує року перерахунку. Саме тому у 2026 році застосували показник за 2025 рік - 20 653,55 грн.

Чи можуть ліквідатори отримувати більше

Пенсійна виплата може перевищувати встановлений мінімум, якщо людині призначено пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Важливо розуміти: наведені суми - це гарантований мінімальний рівень для ліквідаторів з інвалідністю, пов'язаною з аварією на ЧАЕС, а не максимальний розмір пенсії.

Як перевірити свою пенсію

Перевірити, чи правильно нараховано виплату, можна через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України або звернувшись до найближчого сервісного центру ПФУ. Для перерахунку знадобляться документи, що підтверджують участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і причинний зв'язок інвалідності з катастрофою.

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