Таможня не вводит новых зимних ограничений, но действующие правила декларирования наличных работают жестко. За нарушение можно потерять 20% от суммы превышения.

Правила выезда за границу в Украине в декабре остаются неизменными, но тех, кто берет с собой много наличных, на границе могут остановить для дополнительных проверок. Специальных новых ограничений на зиму Гостаможслужба не вводила, однако действующие нормы декларирования работают строго.

Главная цифра, которую надо запомнить, - 10 000 евро. Без письменного декларирования через границу разрешено вывозить наличные и банковские металлы именно до этой суммы в эквиваленте.

Когда придется заполнять декларацию

Декларацию заполняют в двух случаях. Во-первых, если сумма наличных в гривнах или иностранной валюте вместе с банковскими металлами равна или превышает 10 000 евро. Во-вторых, если вы везете ценные бумаги или платежные документы - акции, облигации, чеки, векселя, депозитные сертификаты - общей стоимостью свыше 10 000 евро.

Если деньги в разных валютах, их пересчитают в евро по официальному курсу НБУ на день пересечения границы. Важный нюанс: верхнего предела закон не устанавливает. Вывезти можно любую сумму, но ее надо правильно задекларировать и подтвердить происхождение средств.

Какие документы показать на сумму свыше 10 000 евро

Вместе с декларацией и паспортом резиденты Украины должны показать документы о происхождении денег, но только на ту часть, которая превышает 10 000 евро. Для наличных подтверждением могут быть:

платежная инструкция, если снимали деньги в кассе банка;

чек банкомата или терминала вместе с выпиской о движении средств;

квитанция об обмене валют.

Для банковских металлов нужны документы об их покупке в украинских банках или в НБУ. Удобно, что обычной выписки со счета о снятии наличных может быть достаточно как единственного документа - без дополнительных кассовых чеков. Но учитывайте сроки: справки и выписки о снятии наличных действительны лишь 90 календарных дней от даты снятия.

Три детали, о которых часто забывают

Доверенность не сработает. Наличные должны быть сняты исключительно с ваших собственных счетов. Если другой человек снял деньги с вашего счета по доверенности, он не сможет использовать эти документы, чтобы вывезти их за границу.

Несовершеннолетние также имеют право на свой лимит. Если ребенку еще нет 16 лет, декларацию за него заполняет законный представитель. А бланк можно подготовить дома: форму декларации, утвержденную постановлением Кабмина № 203, разрешено заранее распечатать или скопировать на обычном листе А4.

Какой штраф за недекларирование

Если попытаться провезти сумму свыше лимита без декларации, таможенники выпишут штраф в размере 20% от суммы превышения по курсу НБУ на день нарушения. Перед выездом также стоит проверить таможенные правила страны, куда направляетесь, ведь на иностранных границах могут действовать собственные процедурные требования.

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