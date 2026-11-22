Оплата штрафа за непрохождение военно-врачебной комиссии не освобождает военнообязанного от самого обследования. Если требование не выполнить, ТЦК может отправить новый вызов, а в системе появится запись об очередном нарушении.

Повестки в ТЦК и сроки их вручения стали темой нового разъяснения - оплата административного штрафа за непрохождение военно-врачебной комиссии не отменяет саму обязанность пройти медосмотр. Если требование так и осталось невыполненным, ТЦК может направить новый вызов, а погашенный штраф не закрывает вопрос с воинским учетом.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал «Юристи.ua». Юристы подчеркивают: своевременное прохождение ВВК и внесение результатов в государственный реестр имеют в этой ситуации решающее значение.

Новый штраф, если медосмотр так и не состоялся

После уплаты уже наложенного взыскания сведения о новом нарушении могут появиться в системе, если медицинское обследование так и не состоялось. Вместо того чтобы регулярно платить штрафы, юристы советуют просто выполнить требование о прохождении комиссии.

Пройдя обследование, важно убедиться, что его результаты внесли в реестр «Оберег». Если информация отсутствует или отображается некорректно, следует обратиться в ТЦК для уточнения учетных данных.

Почему ВВК не гарантирует бронирование

Завершение медосмотра не означает автоматического предоставления отсрочки от мобилизации. Для бронирования должны соблюдаться отдельные условия: предприятие должно иметь соответствующий статус, а работник - отвечать установленным требованиям. Прохождение ВВК не исключает направления повесток по другим законным основаниям.

Медицинское заключение и право на бронирование - это разные вещи. Отдельная возможность предусмотрена для некоторых работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, критически важных для нужд Сил обороны. В установленных законом случаях для них может применяться временное бронирование сроком до 45 календарных дней, в течение которых необходимо урегулировать вопросы воинского учета.

Что делать, чтобы не платить штраф повторно

Юрист советует сначала выяснить, какое именно нарушение отражено в учетных данных, затем пройти необходимое медицинское обследование и проверить обновление информации в «Обереге». Если результаты ВВК внесены корректно, основание для повторной фиксации нарушения именно из-за непрохождения этого осмотра должно отпасть.

Вопрос бронирования при этом работодатель решает отдельно, с учетом действующих требований законодательства.

Ранее Politeka сообщала, когда письмо ТЦК считается врученным без подписи.

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