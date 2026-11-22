Оплата штрафу за непроходження військово-лікарської комісії не звільняє військовозобов'язаного від самого обстеження. Якщо вимогу не виконати, ТЦК може надіслати новий виклик, а в системі з'явиться запис про чергове порушення.

Повістки до ТЦК та строки їх вручення стали темою нового роз'яснення - оплата адміністративного штрафу за непроходження військово-лікарської комісії не скасовує самого обов'язку пройти медогляд. Якщо вимога так і лишилася невиконаною, ТЦК може направити новий виклик, а погашений штраф не закриває питання з військовим обліком.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал «Юристи.ua». Юристи наголошують: своєчасне проходження ВВК і внесення результатів до державного реєстру мають у цій ситуації вирішальне значення.

Новий штраф, якщо медогляд так і не відбувся

Після сплати вже накладеного стягнення відомості про нове порушення можуть з'явитися в системі, якщо медичне обстеження так і не відбулося. Замість того, щоб регулярно платити штрафи, юристи радять просто виконати вимогу про проходження комісії.

Пройшовши обстеження, важливо переконатися, що його результати внесли до реєстру «Оберіг». Якщо інформація відсутня або відображається некоректно, слід звернутися до ТЦК для уточнення облікових даних.

Чому ВВК не гарантує бронювання

Завершення медогляду не означає автоматичного надання відстрочки від мобілізації. Для бронювання мають виконуватися окремі умови: підприємство повинно мати відповідний статус, а працівник - відповідати встановленим вимогам. Проходження ВВК не виключає направлення повісток з інших законних підстав.

Медичний висновок і право на бронювання - це різні речі. Окрема можливість передбачена для деяких працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та компаній, критично важливих для потреб Сил оборони. У визначених законом випадках для них може застосовуватися тимчасове бронювання строком до 45 календарних днів, протягом яких треба врегулювати питання військового обліку.

Що робити, щоб не платити штраф повторно

Юрист радить спочатку з'ясувати, яке саме порушення відображено в облікових даних, потім пройти необхідне медичне обстеження і перевірити оновлення інформації в «Оберезі». Якщо результати ВВК внесені коректно, підстава для повторної фіксації порушення саме через непроходження цього огляду має зникнути.

Питання бронювання при цьому роботодавець вирішує окремо, з урахуванням чинних вимог законодавства.

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