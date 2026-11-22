Військовослужбовці, призвані під час мобілізації, на час служби мають право не сплачувати відсотки, штрафи та пеню за кредитами. Проте банки та колектори нерідко продовжують вимагати погашення боргів. Розповідаємо, на що посилатися і куди звертатися.

Військовий облік та права військових захищає закон, але на практиці про це часто забувають. Військовослужбовцям регулярно телефонують колектори та вимагають погасити кредит, хоча за законом на час служби за ними не нараховують ані відсотки, ані штрафи.

Йдеться про статтю 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (№2011-XII). Вона прямо забороняє нараховувати відсотки за користування кредитом, а також пеню та штрафи за невиконання зобов'язань для тих, кого призвали на службу за мобілізацією або на особливий період.

Це ж правило стосується військовослужбовців, які проходять службу за контрактом. Тобто поки людина захищає країну, її борг по кредиту «заморожується» в частині плати за користування грошима.

Кого саме стосується пільга

Право не платити відсотки мають не всі, а чітко визначені законом категорії. Це військовослужбовці, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також ті, хто проходить службу за контрактом.

Пільга діє саме на період служби. Після звільнення з війська нарахування відсотків відновлюється, але все, що банк встиг нарахувати за час служби, вважається незаконним і підлягає скасуванню.

Що не можуть вимагати колектори

Найчастіше проблема не в самому законі, а в тому, що фінансові установи або колекторські компанії ігнорують його. Вони продовжують телефонувати, надсилати повідомлення та вимагати сплатити повну суму разом із відсотками.

Юристи наголошують: такі вимоги не мають законних підстав. Якщо військовий входить до вказаних категорій, банк не має права ані нараховувати відсотки, ані стягувати штрафи за прострочення протягом усього періоду служби.

Що робити, якщо телефонують

Перший крок - поінформувати кредитора про свій статус. Для цього потрібно надіслати банку письмову заяву з копією документа, що підтверджує проходження служби.

Довідка про безпосередню участь у бойових діях або військовий квиток із відміткою.

Копія контракту або наказу про призов.

Заява довільної форми з посиланням на статтю 14 Закону №2011-XII.

Якщо банк або колектори продовжують тиснути, звертайтеся до Національного банку України, а також до військового прокурора чи суду. Проте найшвидший варіант - письмова вимога з підтвердженням статусу, після якої нарахування мають зупинити.

Головне - не ігнорувати дзвінки й не сперечатися по телефону, а зафіксувати все письмово. Саме письмова заява стає підставою для перевірки законності нарахувань.

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