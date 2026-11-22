Тиждень з 23 по 29 листопада для Водоліїв складається із трьох виразних етапів: легкий та підтримувальний початок, стриманіша середина й по-справжньому натхненний фінал. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і він варто того, щоб звірити з ним свої плани. А які сюрпризи готує цей тиждень Близнюкам, Politeka писала в окремому гороскопі для Близнюків.

Робота і фінанси

У понеділок та вівторок робочі справи йдуть легко завдяки підтримці колег та знайомих - саме командна робота й обмін ідеями дають найкращий результат. А ось середа й четвер вимагають дисципліни: це не найвдаліший момент для важливих рішень чи очікування чітких відповідей від партнерів або керівництва - інформація може надходити повільніше, ніж хотілося б. Водоліям варто використати ці дні для рутинних завдань, перевірки документів і фінансових розрахунків, а не для запуску нового. Натомість із п'ятниці енергія різко зростає: з'являється натхнення й відчуття власної значущості, що добре підходить для презентацій, перемовин чи нових ініціатив.

Стосунки

Початок тижня - чудовий час для спілкування у колі друзів. Атмосфера нагадує підтримку команди однодумців: кожен ділиться своєю «спеціалізацією» і разом ви відчуваєте себе сильнішими. Це вдалий момент для спільних справ, волонтерства чи просто теплих зустрічей. У середині тижня варто бути терплячішими в особистих розмовах - не всі питання отримають бажану відповідь одразу, і краще не форсувати важливі теми. Натомість п'ятниця й вихідні повертають легкість: саме тоді стосунки, включно з романтичними, розквітають природно й без зайвих зусиль.

Здоров'я та енергія

Перша половина тижня дає відчуття легкості, схоже на політ над хмарами, тож варто цим скористатися для активності на свіжому повітрі чи спорту в компанії. У середу-четвер тіло й розум потребують більшої дисципліни: регулярний режим сну, помірне навантаження та спокійний темп допоможуть пережити цей стриманіший період без зайвої втоми. А ось із п'ятниці сили прибувають самі - з'являється приплив енергії, який варто спрямувати на себе: нову звичку, прогулянку чи просто приємний відпочинок після насиченого тижня.

Найкращі дні тижня

Понеділок і вівторок варті уваги завдяки підтримці оточення та легкій атмосфері для спільних справ. Але справжньою вершиною тижня стане п'ятниця - саме тоді Водолії відчують приплив натхнення, енергії та впевненості у власній значущості. Цей гарний настрій, за прогнозом, протримається і суботу з неділею, тож вихідні варто використати для важливих особистих планів чи просто для задоволення.

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