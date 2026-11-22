Декретные выплаты в 2026 году зависят от того, застрахована ли женщина: работницы и ФОП с уплаченным ЕСВ получают 100% средней зарплаты или дохода, а незастрахованные - фиксированные 7 000 гривен в месяц.

Детские выплаты в Украине больше не считают по единой формуле - в 2026 году размер декретных напрямую зависит от страхового статуса женщины и того, сколько за нее уплачено ЕСВ.

Одни будущие мамы получают 100% средней зарплаты, другие - фиксированные 7 000 гривен в месяц. Разница между суммами может достигать сотен тысяч гривен, поэтому статус стоит проверить еще до выхода в декрет.

Кто и сколько получает

Как объясняют в Судебно-юридической газете, всех женщин делят на две группы: застрахованные и незастрахованные. Застрахованные - это работницы по трудовому договору и ФОП, за которых или за себя уплачивают единый социальный взнос. Именно у них самые большие выплаты.

Работница, за которую работодатель уплачивает ЕСВ, получает пособие из Пенсионного фонда через работодателя в размере 100% средней зарплаты. Сумма не зависит от продолжительности стажа. Основанием является электронный больничный, который врач открывает на 30-й неделе беременности.

Женщины-ФОП считаются застрахованными на любой группе, если платят ЕСВ за себя. Пособие рассчитывают из дохода, с которого фактически уплачен взнос, а выплачивает его ПФУ напрямую на счет предпринимательницы. Обязательное условие - взнос должен быть уплачен, в том числе за месяц, в котором открыли больничный.

Незастрахованные женщины - студентки, аспирантки, безработные, неработающие и несовершеннолетние - с 1 января 2026 года получают единую фиксированную сумму 7 000 гривен в месяц. Это ввел Закон №4681-IX, изменивший закон «О государственной помощи семьям с детьми».

Сколько длится декретный отпуск

Стандартный отпуск в связи с беременностью и родами длится 126 календарных дней: 70 дней до родов и 56 после. Если роды осложненные или родилось двое и более детей, послеродовой период увеличивается до 70 дней, то есть всего 140 дней.

Женщины, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и имеющие 1-3 категорию, получают 180 дней - по 90 до и после родов. Эта норма действует и для застрахованных, и для незастрахованных.

Как считают сумму и какие пределы

Застрахованным декретные вычисляют из средней зарплаты за 12 месяцев перед месяцем открытия больничного. Минимальная сумма привязана к минимальной зарплате 8 647 гривен: среднедневная составляет 284,07 гривни, поэтому за 126 дней выходит не менее 35 792,82 гривни.

Максимум ограничен базой ЕСВ 172 940 гривен - это 5 681,34 гривни в день или около 715 849 гривен за 126 дней. Если же страховой стаж за последние 12 месяцев меньше 6 месяцев, пособие не может превышать 71 584,38 гривни за 126 дней.

Наглядные примеры: при зарплате 15 000 гривен декретные составляют 62 136,90 гривни (493,15 гривни в день), при 20 000 - 82 848,78 гривни, при 30 000 - 124 273,80 гривни. ФОП третьей группы, которая весь год платила минимальный ЕСВ 1 902,34 гривни, получит минимальные 35 792,82 гривни, а если платила по 5 000 гривен взноса ежемесячно - около 94 147 гривен.

Незастрахованные женщины получают 7 000 гривен в месяц независимо от доходов. В пересчете на дни это примерно 230 гривен в день, то есть около 28 975 гривен за 126 дней и 32 194 гривни за 140 дней.

Как оформить декретные

Работающим женщинам ничего подавать отдельно не нужно: работодатель сам оформляет пособие на основании электронного больничного, а средства перечисляет ПФУ.

Незастрахованным декретные теперь назначает Пенсионный фонд, а не органы соцзащиты. Заявление подают лично в сервисном центре ПФУ, через ЦНАП или громаду, по почте или онлайн в «Дие» или на вебпортале ПФУ. Деньги перечисляют на счет, к которому выпущена «Дія.Картка».

К заявлению прилагают реквизиты счета. Номер медицинского заключения категории «Беременность и роды» ПФУ подтягивает из электронной системы здравоохранения сам. В зависимости от статуса могут понадобиться справка с места учебы, центра занятости или ликвидационной комиссии. Обратиться нужно не позднее чем через 6 месяцев после окончания отпуска, иначе в назначении откажут.

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