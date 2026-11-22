Національний банк України та регулятор фондового ринку погодили законопроєкт про криптовалюти. Документ запроваджує ліцензування криптокомпаній і визначає, хто відповідатиме за допуск гравців на ринок.

Закон про криптовалюти в Україні нарешті зрушив з місця - Національний банк та регулятор фондового ринку погодили спільний законопроєкт, який має поставити крипторинок у правове поле.

Про це повідомляє Mind. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) разом із НБУ узгодили, хто саме відповідатиме за допуск гравців до ринку віртуальних активів в Україні.

Ключова зміна - криптокомпанії працюватимуть за ліцензіями. Комісія відповідатиме за допуск компаній до крипторинку і видаватиме ліцензії. Обмінники, біржі та інші сервіси з віртуальними активами отримають офіційний статус замість роботи в сірій зоні.

Зараз криптовалюта в Україні фактично не врегульована. Закон «Про віртуальні активи» ухвалили ще у 2022 році, але він так і не запрацював - для цього бракувало змін до Податкового кодексу.

Погоджений документ має це виправити. НКЦПФР стане головним регулятором крипторинку: вона вирішуватиме, кого пускати на ринок, видаватиме ліцензії та стежитиме за дотриманням правил. Національний банк зосередиться на своїй частині нагляду.

Що це означає для звичайних користувачів

Поки документ не ухвалений остаточно, для власників біткоїна та інших монет нічого не змінилося. Однак після того, як закон набуде чинності, люди отримають більше захисту: працювати можна буде лише з ліцензованими сервісами, тож ризик натрапити на шахрайську платформу знизиться.

Ще один наслідок - легалізація доходів. Коли ринок отримає чіткі правила, українцям стане простіше офіційно декларувати прибутки від крипти, а банки матимуть зрозумілий механізм для роботи з такими коштами.

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