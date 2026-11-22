У понеділок, 23 листопада, Україну чекає різкий розрив температур: на півдні та заході відносно м'яко, а на сході та півночі - дощ зі снігом, ожеледиця і посилення вітру до 9 м/с.

Погода в Київській області на цей тиждень вже різко змінилася, і на 23 листопада синоптики прогнозують виразний температурний контраст по всій Україні. Поки південне узбережжя та захід тримають відносно м'які показники, у східних і північних областях вже формуються умови для снігу, дощу та ожеледиці.

За даними OpenWeatherMap, які наводить портал UAportal, найкомфортніше в понеділок буде на півдні. В Одесі сьогодні +3°C при рваних хмарах, а завтра небо проясниться, вдень до +1°C. У Львові завдяки західному впливу зараз +2°C, хоча вітер вже відчутний - 5-6 м/с.

Де найтепліше 23 листопада

У Дніпрі поточні показники +2°C, але на понеділок синоптики обіцяють чисте небо із морозом - вночі та вранці стовпчик термометра опуститься до -1...-3°C. Тобто навіть у центральних і південних областях температура вже балансує біля нуля.

Найскладніша ситуація складеться на сході. У Харкові сьогодні ймовірність опадів сягає 84%, а завтра очікують інтенсивний дощ зі снігом: вдень +3°C, вночі +2°C. Вітри посиляться до 4-8 м/с, що лише додасть небезпеки через ожеледицю.

Де чекати снігу та ожеледиці

На заході, в районі Львова, картина схожа - у понеділок прогнозують легкий сніг із дуже сильним вітром до 9 м/с і невеликим морозом -1...0°C. Така погода втримається і до середи, 25 листопада, коли на сході ще можливий легкий сніг із морозною ніччю до -1°C.

Нестійкою погода залишиться в найближчі дві доби й на півночі. Синоптики радять бути особливо обережними на дорогах через можливу ожеледицю та знижену видимість від опадів - саме в ранкові та вечірні години ризик заносів найвищий.

Що порадили водіям і пішоходам

Фахівці рекомендують у понеділок перевірити стан зимових шин, особливо в східних і західних областях, де ожеледиця найбільш імовірна. Пішоходам варто обирати взуття з неслизькою підошвою, оскільки тротуари зранку можуть бути вкриті тонкою кіркою льоду.

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