З 14 листопада банки та фінустанови, які приєдналися до платіжного меморандуму, знизили місячні ліміти вихідних переказів для підприємців: тепер це до 400 тисяч гривень для першої групи ФОП і до 1 мільйона для другої та третьої.

Ліміти на перекази в Україні змінилися для підприємців - банки, які підписали платіжний меморандум, з 14 листопада втричі скоротили місячні ліміти вихідних переказів для частини ФОП.

Нові пороги назвав народний депутат Ярослав Железняк. Тепер місячний ліміт вихідних переказів для ФОП першої групи становить 400 тисяч гривень замість колишніх 600 тисяч, а для ФОП другої та третьої групи - 1 мільйон гривень замість 3 мільйонів.

Хто підпадає під нові обмеження

Ліміти застосовують не до всіх підряд. Банки та фінустанови визначають їх за оцінкою ризику клієнта. Найчастіше під скорочення потрапляють новостворені ФОП або підприємці, які після тривалої паузи раптово відновили активні операції на рахунках.

Сам меморандум - це добровільна домовленість його учасників, а граничний річний дохід для платників єдиного податку визначають окремо. Тому суми у різних банках можуть відрізнятися.

Що буде, якщо перевищити ліміт

Ліміт рахують за сукупністю вихідних переказів за місяць, а не за одним платежем. Якщо ФОП з лімітом 1 мільйон гривень вже відправив, наприклад, п'ять переказів по 200 тисяч, наступний платіж може зависнути.

У такому разі банк може запросити документи, що підтверджують походження коштів, а розрахунки з контрагентом тимчасово затримаються - доки триватиме перевірка рахунку.

Що робити, якщо платіж заблокували

Підготуйте документи про доходи: договори, рахунки-фактури, акти, виписки, податкові декларації.

Відповідайте на запит банку якнайшвидше, щоб не тримати контрагента в очікуванні.

Розподіляйте великі перекази по кількох днях або плануйте їх так, щоб не пробивати місячний ліміт.

Нагадаємо, що суми знизили саме для вихідних переказів із підприємницьких рахунків. Тому якщо ви працюєте як ФОП, варто заздалегідь уточнити свій ліміт у службі підтримки банку.

Раніше Politeka повідомляла, як уникнути блокування платежів з 14 листопада.