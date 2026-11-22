Мировые цены на кофе резко пошли вниз, а робуста опустилась до самого низкого уровня почти за три года. Рассказываем, стоит ли украинцам ждать более дешевых капучино и эспрессо.

Пока билеты на поезда подешевели и дешевеет топливо, мировой рынок кофе тоже резко пошел вниз. Теперь главный вопрос: подешевеют ли капучино и эспрессо в украинских кофейнях.

Мировые цены на кофе упали из-за ожидания рекордного урожая. Стоимость робусты - одного из двух основных сортов - опустилась до самого низкого уровня почти за три года. Об этом пишет издание «Эксперт».

Когда рынок ожидает больше зерна, трейдеры начинают продавать фьючерсы, и биржевые котировки идут вниз. Это обычная реакция сырьевых рынков на новости о хорошем урожае в странах-производителях.

Почему кофе дорожал последние годы

Перед этим кофе уверенно дорожал из-за неурожаев в Бразилии и Вьетнаме - крупнейших производителях арабики и робусты. Высокие биржевые цены почувствовали на себе и украинские потребители, ведь кофе в Украине почти полностью импортный.

Теперь ситуация развернулась: производители прогнозируют значительно больший урожай, поэтому трейдеры фиксируют прибыль и продают. Отсюда и резкое падение котировок.

Что это значит для цен в Украине

Украина кофе в промышленных масштабах не выращивает, поэтому все зерно - импортное. Мировая цена сырья действительно влияет на то, сколько платят за зерно обжарщики и кофейни. Но это лишь часть стоимости готовой чашки.

В цену капучино или эспрессо заложены еще аренда помещения, зарплаты бариста, электроэнергия, логистика и курс валют. Поэтому падение мировых цен не означает, что напиток в кофейне сразу подешевеет на ту же долю.

Подешевеют ли капучино и эспрессо

Заметного снижения цен в кофейнях в ближайшее время, скорее всего, не будет. Обжарщики закупают зерно заранее, поэтому более дешевое сырье дойдет до прилавка с задержкой. А рост расходов на зарплаты и энергию может полностью съесть выигрыш от более дешевого зерна.

Наиболее вероятный сценарий - цены в кофейнях еще какое-то время останутся на нынешнем уровне, а удешевление, если оно и произойдет, будет постепенным и небольшим. Выгоду в первую очередь почувствуют те, кто покупает зерно или молотый кофе в магазинах.

Что дальше с мировыми ценами

Дальнейшая динамика будет зависеть от того, подтвердятся ли прогнозы рекордного урожая. Если погода в Бразилии и Вьетнаме не подведет, цены могут еще немного снизиться. Если же случится засуха или заморозки - рынок быстро вернется к росту.

Ранее Politeka сообщала, цены на топливо падают: дизель подешевел до 101 грн, А-95 - до 87,90 грн за литр.

Также Politeka сообщала, цены на участки в Украине: назвали регионы, где стоимость выросла на 23%, а где упала на 19%.