Эта неделя обещает Деве проверку на выдержку, яркие романтические моменты и желание навести порядок вокруг себя. Прогноз на этот период обнародовало издание Horoscope.com, и он обещает Девам несколько показательных дней.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник и вторник, у вас появится соблазн отложить часть обязанностей - ситуация словно сама подкидывает вам оправдание, чтобы освободить себе время. Но ваша внутренняя дисциплина победит: вы доведёте дела до конца, даже если никто не будет следить за результатом. Именно эта ответственность и станет вашим преимуществом - обстоятельства оценят такую настойчивость, и в ближайшее время вы почувствуете отдачу в виде доверия коллег или признания руководства. Не спешите хвалиться раньше времени - просто продолжайте методично двигаться к цели.

Отношения

Среда и четверг станут самыми романтичными днями недели - атмосфера вокруг будет напоминать открытку с лебедями и уютными домиками, которую хочется отправить кому-то дорогому. Если вы в паре, именно сейчас стоит организовать тёплую встречу или просто уделить партнёру больше внимания: любовь сейчас лёгкая и приятная, её можно брать с собой куда угодно. Одиноким Девам неделя может подарить приятное знакомство или тёплый флирт. А вот в воскресенье ждите определённой путаницы в отношениях с конкретным человеком - возможно, придётся прояснить недопонимание или договориться о чём-то заново. Лучше не избегать разговора, а спокойно расставить точки над «и».

Здоровье и энергия

В пятницу и субботу вас охватит желание навести порядок - как в буквальном смысле, так и в делах, мыслях, отношениях. Включите любимую музыку громче, возьмитесь за уборку, разберите шкафы или накопившиеся бумаги. Физическая активность в это время поможет сбросить напряжение, накопившееся за неделю, и добавит бодрости. Не планируйте на эти дни пассивный отдых - движение и наведение порядка станут лучшим лекарством для настроения.

Лучшие дни недели

Среду и четверг стоит выделить особенно - это дни гармонии и романтики, когда отношения раскрываются с лучшей стороны. Понедельник и вторник тоже стоит отметить: именно тогда ваша выдержка и ответственность заложат основу для будущей награды. А вот в воскресенье лучше отложить важные решения в отношениях и просто внимательно выслушать человека рядом.