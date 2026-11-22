На этой неделе для Рыб главной темой станут отношения с руководством и влиятельными людьми. Прогноз обнародовало издание Horoscope.com, и астрологи советуют на этой неделе быть внимательными к тому, как вы общаетесь с теми, кто выше по должности.

Работа и финансы

В начале недели в вашей жизни появится важная фигура — вероятно, руководитель или человек, принимающий решения по поводу вашей работы. Стоит поступать правильно и проявлять уважение к этому человеку, даже если не всё нравится в его решениях. Если кто-то начнёт сплетничать о мелочах или попытается втянуть вас в ненужный спор на работе, не бойтесь чётко обозначить границы — это не сделает вас хуже как коллегу, напротив, покажет вашу зрелость. Финансовые вопросы на этой неделе лучше решать спокойно, без спешки, сосредоточившись на стабильности, а не на рискованных шагах.

Отношения

В среду и четверг особое значение приобретут связи с людьми, которые имеют влияние или вес в вашем кругу — это могут быть друзья на высоких должностях или знакомые, способные помочь советом или поддержкой. Рыбы ценят искренние отношения, и именно эта черта поможет укрепить важные контакты в эти дни. Не стесняйтесь напомнить о себе тем, с кем давно не общались, — сейчас для этого удачный момент.

Здоровье и энергия

Рабочий ритм этой недели может вымотать даже самых терпеливых представителей знака, поэтому стоит заранее позаботиться о режиме сна и небольших паузах в течение дня. К пятнице накопленная усталость даст о себе знать, поэтому планируйте меньше нагрузок на вторую половину недели, если есть такая возможность. Прогулки на свежем воздухе и привычные ритуалы для расслабления помогут поддержать энергию.

Лучшие дни недели

Среда и четверг станут удачными для общения с влиятельными людьми и укрепления полезных контактов. А вот пятница — это день, когда стоит позволить себе выдохнуть: отложите дела и дайте себе передышку после изматывающей недели. Выходные идеально подойдут для того, чтобы побаловать себя — приятный отдых, любимые занятия или небольшие подарки самому себе станут отличным завершением недели.