Цього тижня для Риб головною темою стануть стосунки з керівництвом та впливовими людьми. Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com, і астрологи радять цього тижня бути уважними до того, як ви спілкуєтесь із тими, хто вище за посадою.

Робота і фінанси

На початку тижня у вашому житті з’явиться важлива постать — ймовірно, керівник чи людина, яка приймає рішення щодо вашої роботи. Варто діяти правильно й виявляти повагу до цієї людини, навіть якщо не все подобається в її рішеннях. Якщо хтось почне пліткувати про дрібниці або намагатиметься втягнути вас у непотрібну суперечку на роботі, не бійтеся чітко окреслити межі — це не зробить вас гіршим колегою, навпаки, покаже вашу зрілість. Фінансові питання цього тижня краще вирішувати спокійно, без поспіху, зосередившись на стабільності, а не на ризикованих кроках.

Стосунки

У середу та четвер особливого значення набудуть зв’язки з людьми, які мають вплив або вагу у вашому колі — це можуть бути друзі, які обіймають високі посади, або знайомі, здатні допомогти порадою чи підтримкою. Риби цінують щирі стосунки, і саме ця риса допоможе зміцнити важливі контакти цими днями. Не соромтеся нагадати про себе тим, з ким давно не спілкувалися, — саме зараз вдалий момент для цього.

Здоров’я та енергія

Робочий ритм цього тижня може виснажити навіть найтерплячіших представників знака, тож варто заздалегідь подбати про режим сну та невеликі паузи протягом дня. До п’ятниці накопичена втома дасться взнаки, тому плануйте менше навантажень на другу половину тижня, якщо є така можливість. Прогулянки на свіжому повітрі та звичні ритуали для розслаблення допоможуть підтримати енергію.

Найкращі дні тижня

Середа і четвер стануть вдалими для спілкування з впливовими людьми та зміцнення корисних контактів. А ось п’ятниця — це день, коли варто дозволити собі видихнути: відкладіть справи та дайте собі перепочинок після виснажливого тижня. Вихідні ідеально підійдуть для того, щоб побалувати себе — приємний відпочинок, улюблені заняття чи маленькі подарунки самим собі стануть чудовим завершенням тижня.