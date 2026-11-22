Якщо батьки помітили порушення у шкільній їдальні, вони мають право на скаргу. Розповідаємо, куди звертатися, хто відповідає за харчування та що вказати у заяві.

Психологічна підтримка в школах стала частиною плану змін, але батьків не менше хвилює, що дитина їсть у шкільній їдальні. Порушення в організації харчування учнів - це пряма відповідальність школи та постачальника. Батьки мають чіткі права, якщо в їдальні виявили порушення.

Харчування учнів регулюють санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти та закон про безпечність харчових продуктів. Нагляд за безпечністю шкільної їжі здійснює Держпродспоживслужба. Її фахівці проводять планові та позапланові перевірки шкільних їдалень і буфетів, а батьки можуть стати заявниками такої перевірки. Про права батьків у разі порушень у шкільних їдальнях розповіли у Судово-юридичній газеті.

Найчастіше під час перевірок фіксують: прострочені продукти, відсутність документів про якість, порушення умов зберігання, невідповідність страв затвердженому меню та недотримання температурного режиму. Усі ці факти - підстава для припису про усунення порушень і штрафу.

Хто відповідає за харчування учнів

За організацію харчування в школі відповідає її керівник - директор. Він зобов'язаний забезпечити безпечні умови та укласти договір з організатором харчування. Своєю чергою, постачальник або організатор харчування відповідає за якість і безпечність продуктів, які доставляє, згідно з договором і принципами НАССР.

Якщо Держпродспоживслужба виявила порушення санітарно-гігієнічних правил, винну посадову особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності зі штрафом. Керівника закладу також зобов'язують усунути недоліки у визначений строк і відзвітувати про це.

Куди звертатися батькам

Якщо дитина розповіла про бруд у їдальні, зіпсовану або несмачну їжу, батьки можуть діяти поетапно:

Спочатку подати письмову заяву директору школи, зафіксувавши дату та вхідний номер звернення.

Якщо реакції немає - звернутися до засновника закладу: управління освіти або місцевої ради.

Найефективніше - подати заяву до територіального управління Держпродспоживслужби про проведення позапланової перевірки.

Також можна зателефонувати на урядову гарячу лінію та залишити звернення через контакт-центр.

Батьки як заявники мають право бути присутніми під час перевірки та ознайомитися з її результатами. Якщо ж дитина отруїлася або почувається зле після їжі, спершу зверніться до сімейного лікаря - цей випадок стане підставою для епідрозслідування.

Що вказати у скарзі

У заяві до Держпродспоживслужби варто зазначити:

назву та адресу школи;

дату і час, коли помітили порушення;

що саме сталося - опис продуктів, меню, стан приміщення;

фото або відео, якщо є;

контактні дані заявника.

Рішення про перевірку ухвалюють протягом кількох робочих днів, а про результати письмово повідомляють заявника. Скарга батьків - реальний важіль, який змушує школу та постачальника навести лад у їдальні.

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