В сети "Эпицентр" покупателям продают не более двух бутылок масла одной марки. В Минагрополитики заверяют: дефицита нет, а остановка заводов связана только с безопасностью.

Дефицит масла в Украине пока не стал реальностью - по крайней мере так говорят в Министерстве аграрной политики. Хотя в одном из гипермаркетов уже появилось объявление, ограничивающее продажу продукта в одни руки.

Об этом 17 ноября заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает Минагрополитики. Он подчеркнул, что внутренний рынок полностью обеспечен маслом.

Что произошло в магазинах

Как сообщает Telegraf, по крайней мере в одном из торговых центров "Эпицентр" покупателям разрешают купить не более двух бутылок масла одной торговой марки за один раз. Действует ли такое правило во всех магазинах сети - пока неизвестно.

Причина ограничений - не нехватка продукта, а безопасность. Часть маслоэкстракционных заводов временно остановилась после российских атак, пояснил министр.

"Имеющихся в Украине мощностей достаточно для переработки всего урожая. Поэтому оснований для беспокойства относительно обеспечения внутреннего рынка нет", - подчеркнул Тарас Высоцкий.

Сколько масла потребляют украинцы

По данным ассоциации "Укролияпром", за год украинцы потребляют около 400-500 тыс. тонн подсолнечного масла. Это менее 10% того, что производят отечественные заводы. В пересчете на месяц внутренняя потребность составляет 33-42 тыс. тонн.

Тем временем экспорт продолжается. По данным Минагрополитики, с 1 по 15 ноября Украина вывезла 230 тыс. тонн масла. То есть всего за две недели за границу отправили в 5,5-7 раз больше, чем страна потребляет подсолнечного масла за месяц.

Почему остановились заводы

"Речь идет о временной приостановке работы части предприятий из соображений безопасности на период восстановления после вражеских атак", - пояснил министр. По данным "Укролияпрома", крупнейший экспортер отрасли Kernel остановил все маслозаводы.

В министерстве отмечают, что более основательную оценку возможных потерь можно будет сделать после анализа ситуации в течение месяца.

Что будет с ценами на подсолнечник

Для производителей подсолнечника последствия уже ощутимы. Как писал "Агробизнес Сьогодні", крупнейший переработчик прекратил закупку семян, а цена подсолнечника опустилась на 11% ниже, чем в октябре. Для аграриев эта история имеет свою, неприятную сторону.

Ранее Politeka сообщала, что ждет украинцев из-за остановки маслозаводов.

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