Покупка квартиры в Украине не всегда проходит гладко - даже если деньги на нее вы собирали годами, при оформлении сделки у вас могут спросить, откуда они взялись. Финансовый мониторинг операций с недвижимостью законодательство предусматривает уже давно.

Нотариус выполняет функции субъекта первичного финмониторинга. То есть, удостоверяя договор купли-продажи, он обязан проверить законность происхождения денег покупателя.

Кого коснется проверка

По разъяснению Министерства юстиции, такую проверку проводят, в частности, для сделок с недвижимостью на сумму от 400 000 гривен. Если вы планируете купить квартиру за эту сумму или дороже, нотариус может запросить документы, подтверждающие источник доходов.

Но это не означает, что с 1 января 2026 года появились новые правила или государство будет проверять все сбережения украинцев. Как поясняли в Минюсте, эти требования действуют уже более десяти лет. Министерство финансов подчеркивает: финмониторинг построен на риск-ориентированном подходе, а не на тотальном контроле каждой операции.

Важно: 400 000 гривен - это не универсальный порог, ниже которого проверка вообще невозможна. Банк или другой субъект финмониторинга может провести дополнительную проверку и при других обстоятельствах - например, если сделка выглядит подозрительной или не соответствует финансовому положению клиента.

Какие документы подтвердят происхождение денег

Перечень документов зависит от того, откуда именно вы получили деньги. Подтверждением могут служить:

зарплата и другие официальные доходы - справка о доходах, данные из налоговой декларации, выписки с банковских счетов;

- справка о доходах, данные из налоговой декларации, выписки с банковских счетов; предпринимательская деятельность - налоговая и финансовая отчетность ФОП или юридического лица;

- налоговая и финансовая отчетность ФОП или юридического лица; продажа другой недвижимости или имущества - договор купли-продажи и документы о получении средств;

- договор купли-продажи и документы о получении средств; наследство - свидетельство о праве на наследство и документы, подтверждающие получение имущества или денег;

- свидетельство о праве на наследство и документы, подтверждающие получение имущества или денег; подарок от родственников или других лиц - договор дарения и подтверждение перевода средств, если он осуществлялся через банк;

- договор дарения и подтверждение перевода средств, если он осуществлялся через банк; кредит или заем - кредитный договор, договор займа и документы о получении денег;

- кредитный договор, договор займа и документы о получении денег; сбережения - банковские выписки, документы о предыдущем снятии или накоплении средств.

Если вы годами откладывали часть зарплаты или других официальных доходов, стоит заранее подготовить документы, которые объяснят формирование сбережений. Одного устного пояснения, что деньги накапливались долго, может быть недостаточно.

Кто еще может проверить

Помимо нотариуса, собственную проверку может провести и банк, через который проходит расчет за квартиру. Финучреждение вправе запросить дополнительные сведения о происхождении денег, если этого требует оценка рисков операции.

Если покупатель не может предоставить нужные документы или объяснить происхождение средств, операцию могут задержать. А в отдельных случаях нотариус или банк могут отказать в ее проведении.

Что сделать перед подписанием договора

Перед заключением договора купли-продажи квартиры заранее уточните у нотариуса, какие именно документы понадобятся для конкретной сделки. Так вы избежите задержек при оформлении недвижимости и проведении расчетов.

Ранее Politeka сообщала, кто сможет получить социальное жилье для ВПЛ дешевле, чем на рынке.

Также Politeka сообщала, как получить квартиру по цене ниже рыночной по программе доступной аренды.