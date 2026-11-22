Тельцов ждёт неделя, когда главная сила будет не в смелых планах, а в отношениях с людьми.

Эта неделя для Тельцов будет о балансе между амбициями и осторожностью. Какие сюрпризы звёзды готовят Раку, Politeka писала в отдельном гороскопе для Рака. Прогноз для Тельцов обнародовало издание Horoscope.com, и главный совет астрологов прост: не спешите с рискованными решениями в начале недели.

Работа и финансы

В начале недели у вас может появиться соблазн сделать смелый шаг - что-то вроде масштабного плана или рискованной идеи, которая обещает большой результат. Однако астрологи предупреждают: этот риск не оправдает ожиданий. Вместо того чтобы вкладывать энергию в грандиозные замыслы, лучше направить её на людей вокруг - коллег, партнёров, клиентов. Именно командная работа и умение договариваться принесут больше пользы, чем одиночные авантюры. В середине недели ситуация изменится к лучшему: ваша способность убеждать и привлекать внимание будет работать намного эффективнее, чем вы ожидаете.

Отношения

Середина недели станет удачным временем для общения. Ваш природный шарм раскроется в полной мере, и люди вокруг охотнее пойдут вам навстречу - будь то в личных отношениях или в деловом общении. Это хороший момент, чтобы обсудить важные вопросы или просто сблизиться с теми, кто вам дорог. Не бойтесь проявлять инициативу - сейчас она будет оценена по заслугам.

Здоровье и энергия

Четверг принесёт ощущение ясности - будто внезапно всё становится на свои места, и вы понимаете, чего на самом деле хотите. А вот пятница и суббота могут показаться странными и непредсказуемыми: настроение окружающих или обстоятельства могут казаться непонятными. Главное правило этих дней - не пытайтесь всё объяснить логикой и не принимайте чужие слова или поступки близко к сердцу. Это сбережёт вашу энергию и эмоциональное равновесие. Воскресенье лучше провести в компании людей, рядом с которыми вы чувствуете себя спокойно и естественно - это поможет восстановиться перед новой неделей.

Лучшие дни недели

Среда и четверг станут самыми благоприятными днями: шарм будет работать на максимум, а четверг добавит ясности в важных вопросах. Воскресенье тоже стоит внимания - проведённый в тёплой компании день поможет перезагрузиться и подготовиться к новым делам.

Ранее Politeka сообщала, гороскоп для Стрельца на неделю с 23 по 29 ноября: в какой день стоит себя поберечь.

Ранее Politeka сообщала, гороскоп для Рака на неделю с 23 по 29 ноября: когда стоит восстановить силы.