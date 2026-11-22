У мережі "Епіцентр" покупцям продають не більше двох пляшок олії однієї марки. У Мінагрополітики запевняють: дефіциту немає, а зупинка заводів пов'язана лише з безпекою.

Дефіцит олії в Україні поки що не став реальністю - принаймні так кажуть у Міністерстві аграрної політики. Хоча в одному з гіпермаркетів вже з'явилося оголошення, що обмежує продаж продукту в одні руки.

Про це 17 листопада заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє Мінагрополітики. Він наголосив, що внутрішній ринок повністю забезпечений олією.

Що сталося в магазинах

Як повідомляє Telegraf, принаймні в одному з торговельних центрів "Епіцентр" покупцям дозволяють купити не більше двох пляшок олії однієї торговельної марки за один раз. Чи діє таке правило в усіх магазинах мережі - наразі невідомо.

Причина обмежень - не брак продукту, а безпека. Частина олійноекстракційних заводів тимчасово зупинилася після російських атак, пояснив міністр.

"Наявних в Україні потужностей достатньо для переробки всього врожаю. Тому підстав для занепокоєння щодо забезпечення внутрішнього ринку немає", - наголосив Тарас Висоцький.

Скільки олії споживають українці

За даними асоціації "Укроліяпром", за рік українці споживають близько 400-500 тис. тонн соняшникової олії. Це менш як 10% того, що виробляють вітчизняні заводи. У перерахунку на місяць внутрішня потреба становить 33-42 тис. тонн.

Тим часом експорт триває. За даними Мінагрополітики, з 1 по 15 листопада Україна вивезла 230 тис. тонн олії. Тобто лише за два тижні за кордон відправили у 5,5-7 разів більше, ніж країна споживає соняшникової олії за місяць.

Чому зупинилися заводи

"Йдеться про тимчасове призупинення роботи частини підприємств із міркувань безпеки на період відновлення після ворожих атак", - пояснив міністр. За даними "Укроліяпрому", найбільший експортер галузі Kernel зупинив усі олійні заводи.

У міністерстві зазначають, що ґрунтовнішу оцінку можливих втрат можна буде зробити після аналізу ситуації впродовж місяця.

Що буде з цінами на соняшник

Для виробників соняшнику наслідки вже відчутні. Як писав "Агробізнес Сьогодні", найбільший переробник припинив закупівлю насіння, а ціна соняшнику опустилася на 11% нижче, ніж у жовтні. Для аграріїв ця історія має свій, неприємний бік.

Раніше Politeka повідомляла, що чекає на українців через зупинку олійних заводів.

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