Восени можна значно зменшити кількість капустянки та дротяника, які зимують у ґрунті й навесні псують молоду розсаду та бульби картоплі. Фахівці Держпродспоживслужби радять ставити гнійні пастки проти капустянки, а для дротяника готувати харчові приманки.

Восени на городі ще можна суттєво зменшити кількість капустянки та дротяника, які зимують у ґрунті й навесні псують коріння молодих рослин та бульби картоплі. Раніше Politeka писала, про нові правила внесення добрив в Україні. А фахівці Держпродспоживслужби радять проти капустянки ставити гнійні пастки, а для дротяника готувати харчові приманки. Про це розповідає KURAZH.

Із похолоданням ґрунтові шкідники стають менш активними й переміщуються глибше, де температура стабільніша і менший ризик промерзання. Капустянку, відому ще як вовчок або ведмедку, приваблюють теплі органічні маси. Її нори можуть сягати 50 см завглибшки, а найчастіше вона селиться на вологих ділянках, багатих на органіку.

Дротяник - це личинка жука-ковалика. Він живиться насінням, корінням і бульбами, зокрема картоплею. Личинки можуть залишатися в землі кілька років, а дорослі жуки й личинки зимують приблизно на глибині 15-61 см.

Як зробити гнійну пастку проти капустянки

Восени на ділянці розкладають кілька невеликих купок перегною або гною. Капустянка влаштовує в них гнізда, а через кілька днів пастки збирають і знищують разом із комахами.

Купки варто позначити кілочками й розмістити там, де впродовж сезону помічали найбільшу активність капустянки. Залишати їх до весни не можна: вони стануть зручним місцем для зимівлі. Пастки краще облаштовувати до значного охолодження ґрунту.

Харчові приманки проти дротяника

Для дротяника використовують харчові приманки, навколо яких збираються личинки. Найкраще підходить замочене зерно, кукурудза, овес, ячмінь, горох або боби.

Приблизно пів склянки приманки замочують у воді на 24 години, кладуть у невеликий мішечок, закопують на глибину 15-20 см і накривають темним пластиком. Через 7-10 днів пастку дістають разом із навколишнім ґрунтом і перевіряють, чи є там личинки.

Є й простіший варіант: замочене зерно або кукурудзу кладуть у ямку завглибшки 8-13 см, накривають чорним пластиком і перевіряють через 7-14 днів. Шматочки сирої картоплі чи моркви краще лишити як додатковий спосіб спостереження, а не основну пастку.

Коли ставити пастки і що робити з ґрунтом

Ще один спосіб - глибока осіння оранка чи перекопування. Вона руйнує ходи й гнізда та може сприяти вимерзанню шкідників, а частину личинок дротяника виносить ближче до поверхні, де їх поїдають птахи.

Перекопувати весь город лише заради боротьби зі шкідниками необов'язково. На ділянках, де їх було багато, під час осіннього обробітку можна оглядати грудки землі й збирати знайдених личинок вручну.

Орієнтуватися варто не на календар, а на стан землі. На півдні України ґрунт іноді не замерзає навіть наприкінці листопада, тоді як у північних і західних областях уже можуть бути заморозки.

Гнійні пастки для капустянки бажано встановити до суттєвого похолодання, щоб комахи встигли знайти тепле місце для зимівлі. Приманки для дротяника найдієвіші, коли личинки перебувають близько до поверхні. За температури ґрунту нижче +10 °C вони йдуть глибше й перестають реагувати на приманку.

Якщо земля вже промерзла або сильно охолола, ставити пастки не варто. Тоді ділянку просто готують до зими, а наявність дротяника перевіряють навесні, коли ґрунт прогріється.

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