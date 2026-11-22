У понеділок, 23 листопада, геомагнітна активність помітно зросте. За прогнозом NOAA, індекс Kp може піднятися до 4,00, однак магнітної бурі рівня G1, найімовірніше, все ж не буде.

Магнітні бурі в грудні ще попереду, а вже в понеділок, 23 листопада, геомагнітна активність помітно посилиться порівняно з неділею. За триденним прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, після двох годин ночі у неділю індекс Kp тримався на рівні 1,67-2,33, тобто магнітної бурі не було.

Помітніший ріст активності американські фахівці прогнозують саме на 23 листопада. У понеділок з 14:00 до 17:00 за київським часом індекс Kp може піднятися до 4,00. Це найвище значення у всій триденній таблиці прогнозу.

Чи буде магнітна буря

Попри зростання показника, рівень 4,00 все одно залишається нижчим за поріг найслабшої магнітної бурі. На шкалі NOAA бурі рівня G1 відповідає індекс Kp 5, тож у понеділок повноцінна буря не очікується.

Водночас у поясненні до прогнозу спеціалісти NOAA вказують на невелику ймовірність короткого епізоду магнітної бурі рівня G1. Це можливо через побічний вплив викидів сонячної плазми.

Коли дані уточнять

Показники можуть ще скоригувати в наступному оновленому випуску бюлетеня. NOAA зазвичай оновлює його о 02:30 та о 14:30 за київським часом, тож перед вечірнім піком активності прогноз імовірно уточнять.

Попередження про магнітні бурі допомагають людям із серцево-судинними захворюваннями контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам.

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