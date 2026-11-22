Цього тижня Скорпіонам доведеться балансувати між бажанням розмахнутися у витратах та потребою зберігати тверезий розум, особливо вдома.

Робота і фінанси

На початку тижня, у понеділок, вами керуватиме бажання все робити з розмахом - "чим більше, тим краще" стане вашим девізом. Причини такого настрою швидше філософські, ніж практичні, але результат матиме цілком фінансовий вимір. Вже у вівторок ви можете стати власником несподівано дорогої речі - картини, меблів чи навіть одягу, - і трохи ніяковіти через цю покупку.

Прогноз на цей тиждень оприлюднило видання Horoscope.com, і астрологи радять Скорпіонам тверезо оцінювати свої апетити до масштабних трат, щоб емоційний порив не вдарив по гаманцю сильніше, ніж хотілося б.

Стосунки

У п'ятницю та суботу саме вдома знадобляться ваші здібності розв'язувати проблеми. Можливо, доведеться виступити посередником у родинному питанні або допомогти близькій людині розплутати складну ситуацію. Ваша розважливість і вміння бачити суть стануть у пригоді, тож не уникайте розмов, навіть якщо вони здаються незручними. Саме зараз рідні особливо потребують вашої підтримки, і теплі слова важать більше, ніж подарунки чи жести.

Здоров'я та енергія

У середині тижня варто перейти в режим самодисципліни: замість частих походів у кафе чи ресторани приготуйте собі щось просте вдома. Це не лише збереже бюджет, а й допоможе зосередитися на нематеріальних речах - наприклад, на планах щодо власного майбутнього. Спробуйте визначити для себе чіткий напрямок руху на найближчі місяці. У неділю ваша уява розгориться на повну, подарувавши приємні відчуття та натхнення - використайте цей день для відпочинку, творчості чи просто мрій, які заряджають енергією.

Найкращі дні тижня

Найбільш плідними днями стануть п'ятниця та субота: саме тоді ваші практичні навички й здатність знаходити рішення принесуть відчутну користь у родинних справах. А неділя порадує легкістю та приємними фантазіями, які допоможуть відновити сили перед новим тижнем.