Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 23 по 29 ноября обещает переменчивую погоду с частыми осадками и резкими перепадами температуры: днем она будет колебаться от +3° до +12°, а осадки синоптики прогнозируют четыре дня из семи.

предыдущий прогноз погоды на Одесчине уже предупреждал об ухудшении погоды, а новая неделя с 23 по 29 ноября принесет одесситам очередную волну дождей и существенные перепады температуры.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневные температуры в Одесской области будут колебаться от +3° до +12°.

В понедельник, 23 ноября, воздух прогреется до +12° днем, а ночью похолодает до +7°. Небо затянут тучи, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 24 ноября, столбики термометров днем будут подниматься лишь до +6°, а ночью опустятся до +2°. Облачность ожидается переменная, без осадков.

В среду, 25 ноября, температура удержится на отметке +6° днем и +2° ночью. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В четверг, 26 ноября, станет самым холодным за всю неделю: днем лишь +3°, а ночью +1°. Облачность переменная, без осадков.

В пятницу, 27 ноября, потеплеет до +8° днем, а ночью температура опустится до +1°. Небо будет облачным с прояснениями, возможны осадки.

В субботу, 28 ноября, днем воздух прогреется до +10°, а ночью останется относительно тепло — +8°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки.

В воскресенье, 29 ноября, неделя завершится температурой +8° днем и +7° ночью. Облачность переменная, возможны осадки.

Теплее всего в Одесской области будет в начале недели, в понедельник, 23 ноября, когда днем воздух прогреется до +12°. Самым прохладным ожидается четверг, 26 ноября, — лишь +3° днем. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют четыре дня — в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье.

Из-за частых осадков одесситам стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем, особенно в дни с мокрым дорожным покрытием. А из-за резкого похолодания до +3° в четверг синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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