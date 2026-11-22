Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 23 по 29 листопада обіцяє мінливу погоду з частими опадами та різкими коливаннями температури: вдень вона коливатиметься від +3° до +12°, а опади синоптики прогнозують чотири дні з семи.

попередній прогноз погоди на Одещині вже попереджав про погіршення погоди, а новий тиждень з 23 по 29 листопада принесе одеситам чергову хвилю дощів і суттєві перепади температури.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денні температури в Одеській області коливатимуться від +3° до +12°.

У понеділок, 23 листопада, повітря прогріється до +12° вдень, а вночі похолодає до +7°. Небо затягнуть хмари, синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 24 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться лише до +6°, а вночі опустяться до +2°. Хмарність очікується мінлива, без опадів.

У середу, 25 листопада, температура утримається на позначці +6° вдень і +2° вночі. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У четвер, 26 листопада, стане найхолодніше за весь тиждень: вдень лише +3°, а вночі +1°. Хмарність мінлива, без опадів.

У п’ятницю, 27 листопада, потепліє до +8° вдень, а вночі температура опуститься до +1°. Небо буде хмарним з проясненнями, можливі опади.

У суботу, 28 листопада, вдень повітря прогріється до +10°, а вночі залишиться відносно тепло — +8°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують опади.

У неділю, 29 листопада, тиждень завершиться температурою +8° вдень і +7° вночі. Хмарність мінлива, можливі опади.

Найтепліше в Одеській області буде на початку тижня, у понеділок, 23 листопада, коли вдень повітря прогріється до +12°. Найпрохолодніше очікується у четвер, 26 листопада, — лише +3° вдень. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують чотири дні — у понеділок, п’ятницю, суботу та неділю.

Через часті опади одеситам варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом, особливо у дні з мокрим дорожнім покриттям. А через різке похолодання до +3° у четвер синоптики радять вдягатися тепліше, особливо людям похилого віку та дітям.

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