Графики отключения света в Запорожье на неделю с 23 по 29 ноября опубликовало «Запорожьеоблэнерго» - речь идет о плановом ремонте электрооборудования, во время которого часть улиц останется без электричества днем.

Отключение света в Запорожье продолжится и на следующей неделе - энергетики будут планово ремонтировать оборудование, поэтому жителям отдельных улиц придется обходиться без электроэнергии в течение рабочего дня.

Чаще всего отключения будут происходить в промежутке с 09:00 до 17:00. Однако в пятницу, 27 ноября, часть адресов обесточат раньше - с 08:00, а на других работы начнутся в 10:00.

О плановых ремонтных работах сообщает «Запорожьеоблэнерго». В перечень попали сотни адресов по всему городу - от центральных проспектов до отдельных переулков.

Какие улицы обесточат в понедельник, 23 ноября

С 09:00 до 17:00 без света останутся бульвар Шевченко, часть улицы Богдана Хмельницкого (дома 17, 22, 23, 26), улица Героев Крут (2, 7, 9, 11, 13, 15), проспект Металлургов (18, 20, 22, 24, 26), проспект Соборный, 179 и магистральная часть улицы Магистральной.

Также в график попали улица Патриотическая (1-7), Тбилисская (9, 9А, 11, 21), Производственная (2д), Глиноцементная и проезд Ольги Яфы (3, 4, 5, 10).

Вторник и среда: еще больше адресов

24 ноября отключения коснутся улиц Автоклубной, Производственной, Левобережной, Макаренко, Покровской и Фанатской. Работы продлятся с 09:00 до 17:00. В среду, 25 ноября, обесточат бульвар Отечественный, улицы Агрономическую, Гоголя, Магистральную (52-63) и проспект Моторостроителей, 109.

В четверг, 26 ноября, кроме основного графика с 09:00, добавят вторую смену с 10:00 до 17:00. В нее вошли улицы Бирюзовая, Гризодубовой, Железнодорожная, Трембитная и переулок Будапештский.

Пятница, 27 ноября - самый масштабный день

В этот день без света останутся более сотни улиц. С 08:00 до 16:00 обесточат улицы Амбулаторную, Батарейную, Ботаническую, Воли, Гоголя, Железнодорожную, Каштановую, Поликлиничную и проспект Соборный. Вторая часть адресов - с 09:00 до 17:00: Алмазная, Теннисная, Независимой Украины и Республиканская.

Что делать, если вашу улицу обесточат

Плановые отключения не связаны с авариями, поэтому проходят по четкому расписанию. Обновленный перечень адресов ежедневно публикуют на официальных ресурсах «Запорожьеоблэнерго». Если света нет дольше заявленного времени, стоит обращаться в колл-центр компании.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Запорожье на 19 ноября.

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