Чтобы зимой собирать спелые черри прямо на кухне, хватит компактного карликового сорта, горшка с дренажем и достаточно света. Рассказываем, какие четыре сорта помидоров лучше всего растут на подоконнике и как за ними ухаживать.

Вырастить помидоры дома без огорода и теплицы реально даже зимой. Для этого нужен компактный низкорослый сорт, горшок с дренажем и достаточно света. О лучших сортах для подоконника рассказывает NV, ссылаясь на советы специалистов портала Simple Garden Life Джима и Мэри Компетти.

Для выращивания на подоконнике подходят карликовые детерминантные сорта. Такие кусты растут до определенной высоты и отдают основной урожай за относительно короткое время. На упаковке семян ищите пометки «для балкона» или «для контейнеров».

Какие четыре сорта выбрать

Red Robin и Tiny Tim - компактные черри высотой около 30 сантиметров. Их удобно выращивать даже на узком подоконнике.

Patio Choice Red - черри для более просторного места. Куст вырастает до 60-75 сантиметров, поэтому ему нужен горшок побольше.

Early Girl Bush - кустовой гибрид для тех, кто хочет более крупные плоды. Для выращивания в горшке подходит именно версия с пометкой Bush.

Если этих сортов нет в продаже, обратите внимание на «Балконное чудо», «Венус» или «Вилму».

Как сеять и поливать

Семена можно высевать сразу в постоянный горшок с дренажными отверстиями. Для самых мелких сортов ориентируйтесь на 4 литра почвы, для крупных кустов - примерно на 8-12 литров. Наполните горшок легким субстратом для контейнерных растений и после появления всходов оставьте один самый крепкий росток.

Поливайте, когда верхний слой почвы подсохнет, а лишнюю воду из поддона сливайте. Когда куст зацветет, слегка постучите пальцем по цветочной кисти. Томаты самоопыляются, а вибрация помогает пыльце высыпаться внутри цветка и повышает шансы на завязь.

Хватит ли света зимой

Горшок ставьте у самого светлого окна, лучше южного, и держите подальше от холодных сквозняков. В короткие пасмурные дни помидорам понадобится дополнительное освещение. Подойдут обычные яркие светодиодные лампы, которые размещают над растениями и поднимают по мере роста кустов.

Если лампа является основным источником света, включайте ее на 12-14 часов в сутки. Если она лишь дополняет солнечный свет из окна, начните с 4-6 часов дополнительного освещения и корректируйте продолжительность в зависимости от того, сколько света получают растения.

Чтобы растянуть сбор урожая на всю зиму, высевайте новую партию раз в несколько недель. Пока с одного куста собираете черри, следующий уже будет подрастать. Несколько компактных растений, посеянных с интервалом, позволят дольше собирать помидоры прямо с подоконника.