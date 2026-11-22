Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 23 по 29 ноября обещает похолодание и осадки: днём воздух прогреется максимум до +2°, а минимальная дневная температура опустится до -3°, осадки синоптики прогнозируют в пять из семи дней.

Предыдущий прогноз погоды для региона уже предупреждал о нестабильной погоде, а новая неделя с 23 по 29 ноября принесёт Киевской области заметное похолодание и частые осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днём температура на протяжении недели будет колебаться от +2° до -3°, а ночью — от +1° до -4°.

В понедельник, 23 ноября, днём ожидается +2°, ночью +1°, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 24 ноября, воздух прогреется днём до +1°, ночью похолодает до 0°, также возможны осадки.

В среду, 25 ноября, столбики термометров опустятся днём до -1°, ночью до -2°, небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В четверг, 26 ноября, днём ожидается +1°, ночью -2°, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 27 ноября, температура удержится на отметке -1° днём и -2° ночью, облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 28 ноября, днём похолодает до -3°, ночью до -4°, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 29 ноября, воздух прогреется днём лишь до -2°, ночью до -3°, также возможны осадки.

Таким образом, теплее всего в Киевской области будет в начале недели, в понедельник, 23 ноября, когда днём ожидается +2°. Холоднее всего — в субботу, 28 ноября, когда температура опустится до -3°. Перепад температур за неделю составляет 5°. Осадки синоптики прогнозируют в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье.

Из-за частых осадков и минусовых ночных температур стоит иметь при себе зонт, а водителям — быть осторожными на дорогах из-за возможной гололедицы. Из-за похолодания следует одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей.

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