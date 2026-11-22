Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 23 по 29 листопада обіцяє похолодання та опади: вдень повітря прогріється максимум до +2°, а мінімальна денна температура опуститься до -3°, опади синоптики прогнозують у п'ять із семи днів.

Попередній прогноз погоди для регіону вже попереджав про нестабільну погоду, а новий тиждень з 23 по 29 листопада принесе Київській області відчутне похолодання та часті опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура протягом тижня коливатиметься від +2° до -3°, а вночі — від +1° до -4°.

У понеділок, 23 листопада, вдень очікується +2°, вночі +1°, синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 24 листопада, повітря прогріється вдень до +1°, вночі похолодає до 0°, також можливі опади.

У середу, 25 листопада, стовпчики термометрів опустяться вдень до -1°, вночі до -2°, небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У четвер, 26 листопада, вдень очікується +1°, вночі -2°, синоптики прогнозують можливі опади.

У п'ятницю, 27 листопада, температура утримається на позначці -1° вдень і -2° вночі, хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 28 листопада, вдень похолодає до -3°, вночі до -4°, синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 29 листопада, повітря прогріється вдень лише до -2°, вночі до -3°, також можливі опади.

Отже, найтепліше в Київській області буде на початку тижня, у понеділок, 23 листопада, коли вдень очікується +2°. Найхолодніше — у суботу, 28 листопада, коли температура опуститься до -3°. Перепад температур за тиждень становить 5°. Опади синоптики прогнозують у понеділок, вівторок, четвер, суботу та неділю.

Через часті опади та мінусові нічні температури варто мати при собі парасольку, а водіям — бути обережними на дорогах через можливу ожеледицю. Через похолодання слід одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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