Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 23 по 29 листопада опублікували енергетики. Планові роботи зачеплять Дніпро, Кривий Ріг та села Криворізького і Дніпровського районів.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 23 по 29 листопада опублікували енергетики. Планові роботи зачеплять Дніпро, Кривий Ріг та села Криворізького і Дніпровського районів.

Здебільшого електроенергію вимикатимуть з 08:00 до 17:00. Це не аварійні, а планові роботи на мережах, тож заздалегідь відомо, які вулиці залишаться без світла.

Про графіки відключень повідомляє ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». У Дніпрі 23 листопада з 08:00 до 17:00 знеструмлять будинки на вулицях Аеродром, Аеропорт, Будівельників, Віктора Гошкевича, Монтажна, Серпнева, Солонянська та Сурська.

24 листопада у Дніпрі під відключення потраплять вулиці Ігоря Ветрогонова, Квартальна, Костянтинівська, Олександри Риндовської, Павла Тичини, Патріотична, Петра Розумного, Печерська, Солідарна, Відрадна, Волоська, Сурська та Філатова.

У Криворізькому районі планові роботи заплановані на 23-26 листопада. 23 листопада без світла залишаться частина Кривого Рогу (вулиці Левицького, Мирослава Андрущука, Олега Ричкова) та села Нова Зоря, Вільне і Радушне. 24 листопада - села Карачунівка, Златопіль і Новомайське, 25 листопада - Вільне, 26 листопада - Червоні Поди.

У Дніпровському районі 25 листопада з 08:00 до 17:00 роботи проведуть в Обухівці (вулиці Тернова, Широка, Грибова, Рибальська) та в Петриківці на вулиці Будівельній.

Що варто знати про відключення

Повний перелік адрес і точний час опубліковані на офіційній сторінці компанії. Споживачам радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, а тим, хто залежить від електроприладів за медичними показаннями, подбати про резервне живлення.

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