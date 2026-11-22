Через зупинку олійних заводів та складний експорт соняшникова олія в Україні може подорожчати в півтора-два рази. Економіст Олексій Кущ пояснив, чому аграрії можуть залишити до половини земель незасіяними.

Дефіцит продуктів в Україні після ударів РФ може зачепити один із найпопулярніших товарів на полицях. Соняшникова олія, яку українці купують ледь не щотижня, вже найближчим часом може подорожчати в півтора-два рази. Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE розповів фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

Панікувати і скуповувати олію про запас не варто, вважає експерт. Але причина потенційного стрибка цін цілком реальна: внутрішні маслозаводи зупинилися, тож аграрії змушені вивозити насіння соняшнику на переробку в Європу, а потім завозити звідти вже готову продукцію.

Міжнародна транспортна логістика зараз дорога й складна. Тому імпортна олія на українських полицях коштуватиме значно дорожче за звичну вітчизняну. Її поступово може витіснити й нерафінована розливна олія з невеликих фермерських олійниць, яку продають на ринках.

Окремо Кущ заспокоїв щодо чуток про масове додавання пальмової олії замість соняшникової. Такі побоювання він назвав безпідставними. А ось робити вдома стратегічні запаси олії перед зимою експерт категорично не радить.

«Попереду важка зима, морози, олія псується, якщо вона буде десь на балконі стояти. Тому я думаю, що просто питання в ціні», - зазначив Кущ.

Чому фермери можуть відмовитися від посівів

Головна загроза 2027 року - масовий перехід земель у так званий «чорний пар». Це означає, що землю просто не засівають, даючи їй відпочити кілька років. На такий крок аграріїв штовхає збитковість і воєнні ризики.

За оцінкою економіста, масштаби скорочення посівних площ наступного року можуть бути такими:

оптимістичний прогноз - незасіяними лишаться щонайменше 20% земель;

песимістичний сценарій - частка «чорного пару» сягне 30%;

критичний прогноз - без посівів може залишитися до 50% землі.

Якщо справдиться найгірший варіант із половиною незасіяних площ, країна зіткнеться з гострою нестачею самої сировини. Тоді насіння соняшнику може не вистачити навіть для дрібного кустарного виробництва на внутрішньому ринку.

Стрибок цін напряму залежатиме від глибини кризи в аграрному секторі. Але навіть за помірного сценарію вартість олії може зрости в 1,5-2 рази порівняно з нинішньою.

Що це означає для покупців

Українцям радять не піддаватися ажіотажу. Закуповувати олію на зиму про запас не має сенсу через ризик псування продукту в домашніх умовах. Питання, на думку експерта, варто розглядати лише в площині ціни, а не дефіциту товару як такого.

Подорожчання продуктів в Україні у жовтні вже відчули багато покупців: інфляція сягнула 11%. Ціни на комуналку й транспорт лишилися незмінними, але частина товарів у магазинах помітно додала в ціні.

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