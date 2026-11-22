Цей тиждень обіцяє Козерогам чимало внутрішньої роботи: підсвідомість активно підказує рішення тих питань, які довго не давали спокою. Прогноз на тиждень оприлюднило видання Horoscope.com, і астрологи радять Козерогам не ігнорувати сигнали власного розуму.

Робота і фінанси

На початку тижня, у понеділок та вівторок, якщо перед вами стоїть складне робоче завдання чи нерозв'язана проблема, варто згадати, що підказувала вам власна голова останнім часом — часто відповідь уже сформульована, просто бракує сміливості її визнати. Ближче до кінця тижня очікується епізод, повʼязаний із грошима: це може бути як приємне надходження, так і відчутна нестача коштів. У будь-якому разі варто заздалегідь переглянути бюджет і не приймати фінансових рішень імпульсивно.

Стосунки

У середині тижня, в середу та четвер, атмосфера навколо Козерогів стає легшою: переважають позитивні настрої, і непорозуміння, які накопичилися раніше, поступово владнаються самі собою. Це гарний момент для відвертої розмови з партнером або близькою людиною — напруга спаде швидше, ніж ви очікуєте. Наприкінці тижня, у неділю, проявиться ваша співчутлива сторона: друзі можуть звернутися по допомогу, і ви з радістю її нададите, зміцнюючи стосунки.

Здоров'я та енергія

Початок тижня краще не перевантажувати стресом — тривога лише заважає почути власну інтуїцію. Дайте собі час на спокійний сон і відпочинок, адже саме уві сні підсвідомість підказує найкращі рішення. У середині тижня енергія стабілізується, тож можна поступово повертатися до звичного ритму активності, прогулянок і режиму дня.

Найкращі дні тижня

Середа та четвер стануть найсприятливішими днями — саме тоді позитив і вдалі збіги обставин допоможуть владнати накопичені питання. Субота також вартує уваги: вона повʼязана з вашим майбутнім і може підказати напрямок для подальших планів. А неділя подарує тепле відчуття від спілкування з друзями, яким ви зможете стати опорою.