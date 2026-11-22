Эта неделя обещает Козерогам немало внутренней работы: подсознание активно подсказывает решения тех вопросов, которые долго не давали покоя. Прогноз на неделю обнародовало издание Horoscope.com, и астрологи советуют Козерогам не игнорировать сигналы собственного разума.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник и вторник, если перед вами стоит сложная рабочая задача или нерешённая проблема, стоит вспомнить, что подсказывала вам собственная голова в последнее время — часто ответ уже сформулирован, просто не хватает смелости его признать. Ближе к концу недели ожидается эпизод, связанный с деньгами: это может быть как приятное поступление, так и ощутимая нехватка средств. В любом случае стоит заранее пересмотреть бюджет и не принимать финансовых решений импульсивно.

Отношения

В середине недели, в среду и четверг, атмосфера вокруг Козерогов становится легче: преобладают позитивные настроения, и недоразумения, накопившиеся ранее, постепенно улаживаются сами собой. Это хороший момент для откровенного разговора с партнёром или близким человеком — напряжение спадёт быстрее, чем вы ожидаете. В конце недели, в воскресенье, проявится ваша сострадательная сторона: друзья могут обратиться за помощью, и вы с радостью её окажете, укрепляя отношения.

Здоровье и энергия

Начало недели лучше не перегружать стрессом — тревога только мешает услышать собственную интуицию. Дайте себе время на спокойный сон и отдых, ведь именно во сне подсознание подсказывает лучшие решения. В середине недели энергия стабилизируется, поэтому можно постепенно возвращаться к привычному ритму активности, прогулок и режима дня.

Лучшие дни недели

Среда и четверг станут самыми благоприятными днями — именно тогда позитив и удачные стечения обстоятельств помогут уладить накопившиеся вопросы. Суббота тоже заслуживает внимания: она связана с вашим будущим и может подсказать направление для дальнейших планов. А воскресенье подарит тёплое ощущение от общения с друзьями, которым вы сможете стать опорой.