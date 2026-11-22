Графики отключения света в Черкассах в понедельник, 23 ноября 2026 года, будут действовать в период с 09:00 до 16:00.

Речь идет о запланированных работах на электросетях, а не об аварийных отключениях. Так что свет будут выключать по графику, который компания обновляет каждый час, и точное время может немного сдвинуться.

О плановых отключениях на 23 ноября сообщает «Черкассыоблэнерго». В список попали, в частности, центральные улицы Черкасс.

Какие улицы выключат от света

По данным компании, в графике на понедельник четыре группы адресов:

ул. Симона Петлюры, 48, 50; ул. Степана Бандеры, 48, 52, 52/2, 54, 56, 58, 81, 81/1; ул. Надпольная, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76; ул. Героев Чернобыля, 86;

ул. Лесная, 1, 8; пров. Черных Запорожцев, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; ул. Симона Петлюры, 46; ул. Степана Бандеры, 50/5;

бульвар Тараса Шевченко, 345, 351, Новопречистенская;

ул. Смелянская, 101; пров. Капитана Лифаря, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Вернигоры, 3, 3А, 5, 7; ул. В. Ложешникова, 50.

Обратите внимание: отключения будут продолжаться до 16:00, поэтому электроэнергию вернут только во второй половине дня.

Как проверить свой адрес

Проверить, попадает ли ваш адрес под отключение, можно на сайте «Черкассыоблэнерго» в разделе «Поиск отключений» – по личному счету или по адресу. Информацию о времени начала и завершении перерывов обновляют каждый час.

Круглосуточно работает колл-центр компании: 0 800 501 328 (бесплатно) или (0472) 33 87 87.