«Черкасиобленерго» оприлюднило графіки відключення світла в Черкасах на 23 листопада.

Графіки відключення світла в Черкасах у понеділок, 23 листопада 2026 року, діятимуть в період із 09:00 до 16:00.

Йдеться про заплановані роботи на електромережах, а не про аварійні вимкнення. Тож світло вимикатимуть за графіком, який компанія оновлює щогодини, і точний час може трохи зсуватися.

Про планові відключення на 23 листопада повідомляє «Черкасиобленерго». У перелік потрапили, зокрема, центральні вулиці Черкас.

Які вулиці вимкнуть від світла

За даними компанії, у графіку на понеділок чотири групи адрес:

вул. Симона Петлюри, 48, 50; вул. Степана Бандери, 48, 52, 52/2, 54, 56, 58, 81, 81/1; вул. Надпільна, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76; вул. Героїв Чорнобиля, 86;

вул. Лісова, 1, 8; пров. Чорних Запорожців, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; вул. Симона Петлюри, 46; вул. Степана Бандери, 50/5;

бульвар Тараса Шевченка, 345, 351, Новопречистенська;

вул. Смілянська, 101; пров. Капітана Лифаря, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; вул. Вернигори, 3, 3А, 5, 7; вул. В. Ложешнікова, 50.

Зверніть увагу: вимкнення триватимуть до 16:00, тож електроенергію повернуть лише в другій половині дня.

Як перевірити свою адресу

Перевірити, чи потрапляє ваша адреса під відключення, можна на сайті «Черкасиобленерго» в розділі «Пошук відключень» - за особовим рахунком або за адресою. Інформацію про час початку і завершення перерв оновлюють щогодини.

Цілодобово працює кол-центр компанії: 0 800 501 328 (безкоштовно) або (0472) 33 87 87.