Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 23 по 29 ноября обещает стремительное снижение температуры: от +7° в начале недели до 0° в выходные, с осадками в три дня.

Предыдущий недельный прогноз для региона уже предупреждал жителей об изменении погодных условий, а новая неделя с 23 по 29 ноября принесет Днепропетровской области заметное похолодание — от +7° в начале до 0° в выходные.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, на протяжении недели дневная температура воздуха в Днепропетровской области будет колебаться от 0° до +7°, а ночная — от -3° до +2°.

В понедельник, 23 ноября, воздух прогреется до +7° днем, а ночью температура опустится до 0°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 24 ноября, днем и ночью удержится одинаковая температура +2°, небо останется облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 25 ноября, столбики термометров днем будут подниматься до +1°, а ночью опускаться до -1°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 26 ноября, дневная температура удержится на отметке +1°, ночная снизится до -2°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 27 ноября, днем как и накануне ожидается +1°, ночью — -1°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

В субботу, 28 ноября, дневная температура опустится до 0° — это самый низкий показатель недели, ночью похолодает до -3°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 29 ноября, днем удержится 0°, ночью потеплеет до -2°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 23 ноября, с температурой +7° днем, а самым холодным — суббота, 28 ноября, когда воздух прогреется лишь до 0°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют трижды — в понедельник, 23 ноября, четверг, 26 ноября, и воскресенье, 29 ноября.

Учитывая стремительное снижение температуры на протяжении недели, жителям Днепропетровской области стоит заранее позаботиться о теплой одежде, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками — 23, 26 и 29 ноября — не помешает иметь при себе зонт и быть осторожными на скользкой дороге за рулем.

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