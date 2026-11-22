З 1 вересня 2027 року в Україні запрацює нова модель старшої профільної школи: перехід на 12-річне навчання та можливість обирати профіль після 9 класу.

У школах України готують важливі зміни - з 1 вересня 2027 року має запрацювати нова модель старшої профільної школи. Країна переходить на 12-річне навчання, а учні після 9 класу зможуть самостійно обирати напрям освіти.

Про це йшлося під час форуму «Реформа старшої профільної школи», який відбувся у Львові, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Що зміниться у старших класах

Реформа стане завершальним етапом впровадження Нової української школи. Її головна мета - дати підліткам більше можливостей для свідомого вибору освітнього та професійного шляху.

Для реалізації змін в Україні формують мережу академічних ліцеїв. У них учні здобуватимуть профільну середню освіту.

Нині до цієї мережі включено 2090 навчальних закладів. Остаточно її формування триватиме до 2034 року - з урахуванням безпекової ситуації та потреб територіальних громад.

Кар'єрні консультанти для школярів

Окремим напрямом реформи стане розвиток профорієнтації для учнів середніх класів. У межах національного пілотного проєкту, який охоплює 510 територіальних громад, планують підготувати 10 тисяч кар'єрних консультантів.

Консультанти працюватимуть зі школярами 7-9 класів і допомагатимуть їм визначитися з майбутньою професією та подальшим навчанням.

Зміни торкнуться й учителів. Як повідомляв раніше Новини.LIVE, у 2027 році можливе підвищення зарплат педагогів. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев зазначив, що середня зарплата досвідченого вчителя зросте з 24,8 до 27,3 тисячі гривень.

Що це означає для учнів і батьків

Після дев'ятого класу школярі зможуть обрати профіль навчання - гуманітарний, природничий, технологічний чи інший - відповідно до власних інтересів і планів на майбутню професію. Частину предметів можна буде обирати самостійно.

Фінальна мережа ліцеїв сформується не одразу: перехід триватиме до 2034 року, тому в найближчі роки школи поступово змінюватимуть формат роботи.

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