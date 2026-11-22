С 1 сентября 2027 года в Украине заработает новая модель старшей профильной школы: переход на 12-летнее обучение и возможность выбирать профиль после 9 класса.

В школах Украины готовят важные изменения - с 1 сентября 2027 года должна заработать новая модель старшей профильной школы. Страна переходит на 12-летнее обучение, а ученики после 9 класса смогут самостоятельно выбирать направление образования.

Об этом шла речь во время форума «Реформа старшей профильной школы», который прошел во Львове, сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Что изменится в старших классах

Реформа станет завершающим этапом внедрения Новой украинской школы. Ее главная цель - дать подросткам больше возможностей для осознанного выбора образовательного и профессионального пути.

Для реализации изменений в Украине формируют сеть академических лицеев. В них ученики будут получать профильное среднее образование.

Сейчас в эту сеть включено 2090 учебных заведений. Окончательно ее формирование продлится до 2034 года - с учетом ситуации с безопасностью и потребностей территориальных общин.

Карьерные консультанты для школьников

Отдельным направлением реформы станет развитие профориентации для учеников средних классов. В рамках национального пилотного проекта, который охватывает 510 территориальных общин, планируют подготовить 10 тысяч карьерных консультантов.

Консультанты будут работать со школьниками 7-9 классов и помогать им определяться с будущей профессией и дальнейшим обучением.

Изменения коснутся и учителей. Как сообщал ранее Новини.LIVE, в 2027 году возможно повышение зарплат педагогов. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что средняя зарплата опытного учителя вырастет с 24,8 до 27,3 тысячи гривен.

Что это значит для учеников и родителей

После девятого класса школьники смогут выбрать профиль обучения - гуманитарный, естественный, технологический или другой - в соответствии с собственными интересами и планами на будущую профессию. Часть предметов можно будет выбирать самостоятельно.

Финальная сеть лицеев сформируется не сразу: переход продлится до 2034 года, поэтому в ближайшие годы школы постепенно будут менять формат работы.

Ранее Politeka сообщала, психологическая поддержка в школах: правительство утвердило план изменений до 2030 года.

Также Politeka сообщала, изменения в школах: учителя спецшкол впервые будут самостоятельно выбирать учебники.