Пенсійний фонд може врахувати додаткові квадратні метри житла і збільшити субсидію на 30%. Розповідаємо, хто має на це право і як оформити допомогу на наднормативну площу.

Субсидія для пенсіонерів в Україні може бути більшою, ніж ви думаєте. Навіть якщо площа житла перевищує встановлені норми, окремі громадяни мають право на збільшення допомоги на 30%.

Йдеться про так звану наднормативну площу. Держава зазвичай допомагає оплачувати комуналку лише в межах певної кількості квадратних метрів, але для деяких категорій ці межі можна розширити.

На яку площу призначають субсидію

На кожну людину передбачено 13,65 квадратного метра. До цього додають ще 35,22 квадратного метра на всю родину. Тож звичайна норма становить:

для однієї особи - 48,87 квадратного метра;

для двох осіб - 62,52 квадратного метра;

для трьох осіб - 76,17 квадратного метра.

Водночас деяким українцям дозволено збільшити цю площу на 30%. Тоді норма виглядає так: 63,53 квадратного метра для однієї людини, 81,27 - для двох і 99 квадратних метрів для трьох.

При цьому враховують лише ту площу, яка є насправді. Якщо квартира менша за збільшену норму, розрахунок роблять за її фактичними розмірами.

Хто має право на додаткові метри

Право на таку допомогу мають непрацездатні люди, які не працюють і проживають самі або з іншими особами з визначених категорій. Серед них:

пенсіонери, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв'язку із втратою годувальника;

колишні працівники, що вийшли на пенсію за вислугою років і вже досягли загального пенсійного віку;

люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

громадяни, які не мають права на пенсію, але отримують державну соціальну допомогу;

непрацюючі особи пенсійного віку, яким через брак страхового стажу призначено тимчасову державну допомогу;

неповнолітні діти.

Як оформити допомогу на наднормативну площу

Щоб Пенсійний фонд врахував додаткові квадратні метри, потрібно вказати своє право на таку допомогу в декларації. А в заяві на субсидію зазначити, що ви хочете отримувати її на наднормативну площу житла.

Людям, які вже отримували субсидію на додаткові метри влітку, повторно подавати заяву на опалювальний сезон не потрібно. При автоматичному перерахунку право на збільшену площу за ними зберігається.

Коли розмір субсидії переглядають

Пенсійний фонд може перерахувати розмір допомоги, якщо в родині щось змінилося. Наприклад, змінилася кількість зареєстрованих людей, склад сім'ї або хтось влаштувався на роботу чи почав отримувати інші доходи.

Про такі зміни треба повідомити Пенсійний фонд протягом 30 календарних днів.

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