На дорогах США можна побачити незвичайний знак із піднятим великим пальцем, перекресленим знаком заборони. Це офіційний знак R9-4, і він забороняє голосувати на узбіччі - тобто ловити попутний транспорт.

Штрафи для водіїв в Україні - тема, у якій легко заплутатися. А на дорогах США трапляється знак, що однаково спантеличує і водіїв, і пішоходів: піднятий догори великий палець, перекреслений червоною діагоналлю. Це офіційний знак R9-4, і він забороняє голосувати на узбіччі.

Що означає знак із перекресленим пальцем

Піднятий великий палець - це міжнародний жест, яким мандрівники просять водія зупинитися і підвезти. Якщо жест перекреслений, то на цій ділянці дороги "ловити" автомобіль не можна.

Знак R9-4 - це частина американського стандарту MUTCD, який визначає, як мають виглядати всі дорожні знаки, розмітка і світлофори в США. Його ставлять там, де зупинка транспорту або пішохід на проїзній частині небезпечні: на швидкісних магістралях, з'їздах, мостах і в тунелях.

Чому такий знак взагалі потрібен

Справа не лише в формальних правилах. Людина, яка стоїть на вузькому узбіччі швидкісної траси або раптово виходить на смугу, щоб зупинити авто, може спровокувати аварію. Водій, який різко гальмує в забороненому місці, підставляє і себе, і тих, хто їде позаду.

Чи є подібний знак в Україні

В українських Правилах дорожнього руху окремого знака з перекресленим пальцем немає. Але схожі обмеження діють і в нас. Пішоходу заборонено виходити на проїзну частину без потреби, раптово вибігати на дорогу або затримуватися на ній без необхідності.

Крім того, на автомагістралях пішоходам перебувати взагалі не можна. А водіям Правила забороняють зупинятися на мостах, естакадах, у тунелях і на пішохідних переходах.

Що робити водієві

Найпростіша порада - не зупинятися там, де зупинка заборонена, навіть якщо хтось на узбіччі просить підвезти. Підбирати попутників варто лише там, де це дозволено і безпечно. Так ви захистите себе від штрафу, а інших - від зайвого ризику.

Раніше Politeka повідомляла, штрафи за шини взимку в Україні.

Також Politeka повідомляла, таксі в Україні працюватиме за новими правилами.