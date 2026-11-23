Закон не зобов'язує тільки покупця чи тільки продавця оплачувати послуги нотаріуса - сторони домовляються самі. Але пенсійний збір у 1% від вартості житла, як правило, лягає саме на покупця.

Купівля квартири в Україні тягне за собою не лише вартість самого житла, а й цілий перелік додаткових платежів. Один із найчастіших - оплата послуг нотаріуса, і тут багато хто губиться: хто має платити - покупець, продавець чи обидва?

У законодавстві України немає універсального правила, яке б зобов'язувало виключно одну зі сторін оплачувати нотаріуса. Як повідомляє 24 Канал, це питання вирішується за домовленістю між учасниками угоди.

Скільки бере приватний нотаріус

Якщо сторони звертаються до приватного нотаріуса, вартість послуг визначається індивідуально. За статтею 31 Закону України "Про нотаріат", приватні нотаріуси самостійно встановлюють розмір плати за домовленістю з клієнтом.

Тож покупець і продавець можуть обрати будь-який варіант: всю суму платить покупець, всі витрати бере продавець або сторони ділять їх порівну. На практиці найчастіше оформлення оплачує саме покупець, але це більше звичка, ніж вимога закону.

Державний нотаріус та держмито

Інші правила діють у державного нотаріуса. За посвідчення договору купівлі-продажу нерухомості справляється державне мито: за Декретом Кабміну "Про державне мито" ставка становить 1% від суми договору.

За роз'ясненням Державної податкової служби, мито сплачує особа, в інтересах якої вчиняється нотаріальна дія. Водночас сторони можуть домовитися про розподіл і цієї суми.

Пенсійний збір - обов'язковий платіж

Окремо від нотаріуса при купівлі квартири треба врахувати обов'язковий збір на державне пенсійне страхування. Його розмір становить 1% від вартості нерухомості, вказаної в договорі купівлі-продажу.

Цей платіж, як правило, здійснює покупець. Закон передбачає винятки: від пенсійного збору звільняються громадяни, які купують житло вперше, за умови підтвердження такого права.

Що ще врахувати перед підписанням

Окрім нотаріуса, під час оформлення угоди можуть виникнути додаткові витрати: оцінка нерухомості, отримання документів, банківські перекази та інші супутні послуги. Їхній розмір залежить від конкретної угоди та домовленостей сторін.

Юристи радять заздалегідь уточнити в нотаріуса повний перелік платежів, необхідних для завірення договору та державної реєстрації права власності. Це допоможе уникнути непорозумінь безпосередньо перед підписанням документів.

Отже, послуги приватного нотаріуса сторони розподіляють на власний розсуд. А ось пенсійний збір у 1% за загальним правилом сплачує покупець - якщо він не має законних підстав для звільнення від цього платежу.

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