Станом на середину листопада 2026 року уряд і президент не ухвалили рішення про повторну виплату 1000 гривень - так звану «тисячу Зеленського». Пояснюємо, як працювала програма минулого року, що держава пропонує замість неї цієї зими та як не потрапити на шахраїв.

Дитячі виплати в Україні цієї зими можуть виглядати інакше, ніж торік: станом на 17 листопада 2026 року ні уряд, ні президент не оголосили нову виплату 1000 гривень, яку в народі прозвали «тисячею Зеленського». Постанови Кабміну немає, подати заявку поки неможливо.

Торік у середині листопада українці масово подавали заявки на 1000 гривень через «Дію» та «Укрпошту». Цього року багато батьків чекають повторення програми, але поки що всі повідомлення на кшталт «тисячу вже нараховують» або «залиште заявку за посиланням» не мають офіційних підстав.

Для порівняння: минулого року Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплату 13 листопада, а прийом заявок стартував уже через два дні. Цього року ця дата минула без аналогічного рішення, повідомляє «Апостроф».

Як працювала програма минулого року

Програму «Зимова підтримка» запустили взимку 2025-2026 років. Отримати 1000 гривень могли всі громадяни України від 18 років, які перебували в країні. За дітей заявку подавали батьки або опікуни. Українці, що живуть за кордоном як біженці, права на виплату не мали.

Заявку можна було оформити у «Дії» з 15 листопада до 24 грудня, а також через «Укрпошту». Пенсіонери отримували гроші на рахунок, куди надходить пенсія.

Витратити 1000 гривень можна було на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книжки, поштові послуги та благодійність.

Гроші з картки «Національний кешбек» треба було використати до 30 червня 2026 року, а отримані через «Укрпошту» - до кінця лютого 2026-го. Ті, хто не встиг витратити торішню тисячу, втратили її: невикористані залишки перерахували назад до бюджету.

Яку допомогу держава дає цієї зими

Цього року уряд зробив ставку не на універсальну виплату для всіх, а на адресну допомогу тим, хто її найбільше потребує. Нову програму запровадили постановою Кабміну № 1084 від 3 вересня 2026 року. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, допомогу отримають понад 380 тисяч родин.

Йдеться про виплату 19 400 гривень на одне домогосподарство у прифронтових громадах - незалежно від кількості членів родини. Допомога призначена мешканцям визначених громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Заяви приймали лише офлайн - у Пенсійному фонді, ЦНАП або органах місцевого самоврядування, і лише до 30 жовтня 2026 року. З питаннями можна звертатися до контакт-центру Пенсійного фонду за номером 0 800 503 753 (обрати кнопку «8»).

Крім того, на порталі «єОпора», який уряд запустив 8 жовтня 2026 року, зібрано всі чинні державні та регіональні програми. Там можна підібрати підтримку за категорією отримувача, потребою та регіоном, зокрема для сімей з дітьми.

Де стежити за рішенням про 1000 гривень

Якщо уряд таки запустить нову виплату 1000 гривень, інформація з'явиться на Урядовому порталі kmu.gov.ua, у застосунку та на сайті «Дії», на сайті Мінсоцполітики та на «єОпорі». Довіряти варто лише цим джерелам.

Як не потрапити на шахраїв

Очікування нової тисячі - ідеальний привід для шахраїв. Держава ніколи не просить вводити CVV-код, термін дії картки чи PIN-код, щоб нарахувати виплату. Офіційні програми оформлюються у «Дії», на порталі ПФУ, в ЦНАП чи на «Укрпошті», а не через Telegram-боти чи сторонні сайти.

Якщо про виплату не повідомили на kmu.gov.ua чи у «Дії», її, найімовірніше, немає. Тим, хто вже ввів дані картки на підозрілому сайті, варто негайно заблокувати картку через банк і повідомити про шахрайство кіберполіцію.

Раніше Politeka повідомляла, щомісячні виплати на кожну дитину до 18 років: українцям пропонують нову допомогу.

Також Politeka повідомляла, дитячі виплати в Україні: як через «Дію» оформити допомогу до 8 000 гривень.