Пенсійне посвідчення дає значно більше, ніж право на безкоштовний проїзд. Розповідаємо, які пільги передбачені законом і як ними скористатися.

Пільги пенсіонерам в Україні держава гарантує на постійній основі, і пенсійне посвідчення - головний документ, який їх підтверджує. Більшість людей знає лише про безкоштовний проїзд, але перелік значно ширший.

Пенсійне посвідчення видають усім, хто оформив пенсію, незалежно від її виду - за віком, за вислугою років чи по інвалідності. Саме цей документ відкриває доступ до так званих соціальних гарантій, закріплених у законодавстві.

Безкоштовний проїзд: що саме покривається

За пенсійним посвідченням пенсіонери мають право безкоштовно їздити в міському та приміському транспорті. Мова про автобуси, тролейбуси, трамваї та метро на міських маршрутах.

Окремі категорії - зокрема ветерани праці, люди з інвалідністю, учасники бойових дій - додатково отримують безкоштовний проїзд у приміському залізничному транспорті, а також один раз на рік мають право на знижку на проїзд у дальньому сполученні.

Знижки на комунальні послуги

Пенсійне посвідчення є підставою для оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Право на неї мають ті, чиї витрати на комуналку перевищують обов'язковий платіж - для пенсіонерів він зазвичай становить 15% доходу.

Деякі категорії пенсіонерів, наприклад ветерани війни, мають право на 50-відсоткову знижку на оплату житла, комунальних послуг і палива незалежно від доходів.

Безкоштовні або пільгові ліки та лікування

За пенсійним посвідченням можна отримати ліки за програмою реімбурсації «Доступні ліки» - безкоштовно або з невеликою доплатою. Це стосується препаратів від серцево-судинних хвороб, діабету, астми та інших поширених захворювань.

Пенсіонери також мають право на позачергове медичне обслуговування і безкоштовне зубопротезування в державних закладах (для окремих пільгових категорій).

Як оформити пільги

Самого посвідчення зазвичай достатньо, щоб скористатися безкоштовним проїздом. Для субсидії та інших пільг треба звернутися з документами до відповідних установ.

Субсидію оформлюють у Пенсійному фонді, через сервісні центри або онлайн через портал «Дія». Для цього потрібні паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та дані про доходи.

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