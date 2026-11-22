Податкова може перевірити перекази на картку, і безпечної суми, нижче якої ніхто не поцікавиться джерелом грошей, в Україні немає. Розповідаємо, які надходження викликають питання і що робити, якщо банк або податкова попросили пояснити, звідки кошти.

Підозрілі перекази на картку в Україні помічає не лише банк - податкова теж може поцікавитися, звідки надходження на ваш рахунок. Бо безпечної суми, нижче якої ніхто нічого не спитає, в Україні немає.

Чимало людей досі вірять у міф про поріг у 400 тисяч гривень: мовляв, до цієї суми перекази нікого не цікавлять. Насправді це межа для порогових фінансових операцій за законом, а не «зелене світло» для решти платежів. Банк може перевірити підозрілу операцію на будь-яку суму, і ці дані за потреби можуть потрапити до податкової.

Які надходження викликають питання

Система фінмоніторингу дивиться не на одну цифру, а на загальну картину: як часто приходять гроші, від кого і чи схоже це на ваш заявлений дохід. Найчастіше під увагу потрапляють такі операції:

регулярні перекази від багатьох незнайомих людей без зрозумілого призначення;

різке зростання оборотів порівняно з попередніми місяцями;

великі суми, які одразу ж розходяться далі іншим людям;

особиста картка, через яку систематично розраховуються за товари чи послуги;

операції, що не в'яжуться з вашою професією чи доходами.

Приклад: ви вказали зарплату 25 тисяч гривень, а за місяць на особисту картку прийшло ще 180 тисяч від різних людей. Це не доказ порушення, але питання у банку з'являться напевно. Продали автівку за 480 тисяч гривень і отримали гроші на картку - попросять договір купівлі-продажу та підтвердження розрахунку.

Від якої суми можуть перевірити

Точних «безпечних» меж немає, але орієнтир такий: переказ на 5 тисяч гривень перевірять, якщо є підстави, на 30 тисяч - залежно від характеру операції, на 100 тисяч - з огляду на ваш фінансовий профіль. Від 250 тисяч гривень уже можливий запит документів, а від 400 тисяч діють правила для порогових операцій.

Головне, що треба засвоїти: ліміти на карткові перекази і фінансовий моніторинг - різні речі. Навіть якщо платіж вкладається у ваш ліміт, банк однаково може попросити пояснити, звідки гроші.

Які документи підтверджують походження грошей

Універсальної довідки не існує. Під кожне джерело - свій папір:

офіційна зарплата - довідка про доходи;

дохід ФОП - декларація, договори, банківські виписки;

продаж авто чи нерухомості - договір купівлі-продажу;

подарунок від родичів - договір дарування;

спадщина - свідоцтво про право на спадщину;

заробіток за кордоном - трудовий договір, платіжні відомості;

повернення боргу - договір позики, розписка.

Що робити, якщо картку заблокували

Не панікуйте: обмеження ще не означає, що рахунок закрили назавжди. Спершу з'ясуйте, що саме заблокували - один платіж чи всі видаткові операції. Потім зв'яжіться зі службою підтримки письмово, щоб лишився слід, і попросіть точний список документів. Надали все, а банк мовчить - пишіть скаргу до Нацбанку.

Окреме питання - податки. Якщо ви систематично продаєте товари чи надаєте послуги, а гроші приходять на особисту картку, варто зареєструвати ФОП і декларувати дохід. Інакше надходження, які банк порахує підприємницькими, можуть стати підставою для питань уже від податкової.

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