Найважчими для України за виплатами зовнішнього держборгу стануть 2034 і 2035 роки. Тоді доведеться віддати $11,5 млрд і $11,2 млрд відповідно, а за весь період 2029-2036 років - $75,6 млрд, тобто близько 42% від майже $180 млрд чинних зобов'язань.

Додаткові виплати військовим в Україні збільшують видатки держбюджету, тож боргове навантаження лишається гострою темою. На 2034 і 2035 роки за зовнішнім боргом припадає $11,5 млрд і $11,2 млрд відповідно, підрахував фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на основі даних Мінфіну.

За весь відрізок 2029-2036 років Україна має віддати $75,6 млрд. Це близько 42% від майже $180 млрд, які країна винна за чинними зобов'язаннями. Сюди входять і повернення позик, і відсотки, зокрема вже сплачені у 2026 році. Про це пише Concord Fintech.

Скільки платити найближчими роками

Найближчі роки виглядають помірно. У графіку на 2026 рік закладено $5,5 млрд, із яких $4,6 млрд уже сплачено. Тож до кінця року лишалося близько $900 млн. Далі суми ростуть поступово: у 2027-му - $6,7 млрд, у 2028-му - $6,5 млрд.

А от у 2029 році станеться помітний стрибок. Платіж сягне $9,4 млрд - це на $2,9 млрд більше, ніж у 2028-му, тобто приблизно на 45%.

Ще важче буде у 2034-2035 роках. Разом за ці два роки доведеться віддати $22,7 млрд - близько 30% усього, що треба виплатити за 2029-2036 роки.

Після 2036 року навантаження спадає. Здебільшого річні платежі не перевищуватимуть $6 млрд. Виділяються хіба що 2042 рік із $6,6 млрд і 2053-й із $6,1 млрд.

Чому в графіку $180 млрд, а борг понад $212 млрд

Це дві різні цифри, і їх легко сплутати. Майже $180 млрд - це сума, яку Україна заплатить за зовнішнім держборгом до 2062 року. А $212,61 млрд - залишок усього державного і гарантованого державою боргу на 30 вересня 2026 року. Туди входять і внутрішні зобов'язання, і ті, під які держава дала гарантії.

Зокрема, зовнішній держборг на 30 вересня становив $162,52 млрд, а внутрішній - $44,49 млрд.

Чому не весь борг лягає на бюджет

Найбільший кредитор України - Євросоюз. Йому країна винна $81,72 млрд з урахуванням позики за механізмом ERA. Але цю позику на 17,42 млрд євро гаситимуть не з українського бюджету, а з доходів від заморожених російських суверенних активів.

Що може змінити графік

Частину платежів уже перенесли. У квітні 2026 року Україна домовилася з групою офіційних кредиторів - США, Канадою, Японією та Німеччиною - про відстрочку виплат із лютого 2026-го до кінця лютого 2030-го. Повертати їх доведеться рівними частинами кожні пів року у 2035-2039 роках, а відсотки за час відстрочки додадуть до основної суми.

Також на графік впливають нові позики, реструктуризація і рефінансування. Тому і суми, і роки найбільших виплат ще можуть зсунутися, якщо угоди переглянуть або Україна візьме нові кредити.

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