Експерти радять українцям не поспішати з купівлею євро: вигіднішими наразі виглядають готівкові долари та гривневі ОВДП під 13,5% річних.

Курс долара в Україні продовжує рости, і експерти радять не поспішати з купівлею євро. Замість цього варто придивитися до готівкових доларів і гривневих ОВДП, які дають більший дохід. Про це повідомляє фінансове видання Concord Fintech.

Олег Пендзин з Економічного дискусійного клубу наводить такі цифри дохідності: ОВДП приносять 13,5% річних, гривневі депозити - близько 9%, а готівкові долари, куплені на початку року, - до 7%. Тобто гривневі облігації випереджають і депозит, і валюту.

Що буде з курсом і чому євро не радять купувати

Тим, у кого завершується строк гривневого депозиту чи ОВДП, Пендзин радить переводити ці гроші у валютну готівку. «Не виключено, що Нацбанк наступного року буде змушений девальвувати гривню до 47 грн за долар і нижче», - зазначив експерт.

Голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський і фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радять запасатися готівковою валютою, поки курс не змінився. Шевчишин водночас не рекомендує купувати євро: на його думку, курс європейської валюти може ще знизитися, і тоді долар автоматично подорожчає.

Купівлю євро Забловський допускає лише в одному випадку - якщо гроші потрібні найближчим часом для розрахунків, а не як інвестиція. «Євро не завжди буде дешевшати. У середньостроковій перспективі на цьому можна заробити, купивши зараз євро за досить вигідним курсом», - пояснив експерт.

Як розподілити заощадження

Забловський наполягає на диверсифікації: порівну має бути євро та доларів, а приблизно третина - у гривневих інструментах, найкраще в ОВДП. Такий підхід захищає заощадження від коливань курсу.

Де стежити за курсом і коли діяти

Найближчими днями варто стежити за готівковими курсами в банках і мобільних застосунках, а також за датами завершення термінів депозитів і ОВДП. Курс у застосунку банку чи обмінника часто вигідніший за той, що показують на табло обмінних пунктів.

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