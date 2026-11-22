Эксперты советуют украинцам не спешить с покупкой евро: выгоднее сейчас выглядят наличные доллары и гривневые ОВГЗ под 13,5% годовых.

Курс доллара в Украине продолжает расти, и эксперты советуют не спешить с покупкой евро. Вместо этого стоит присмотреться к наличным долларам и гривневым ОВГЗ, которые дают больший доход. Об этом сообщает финансовое издание Concord Fintech.

Олег Пендзин из Экономического дискуссионного клуба приводит такие цифры доходности: ОВГЗ приносят 13,5% годовых, гривневые депозиты - около 9%, а наличные доллары, купленные в начале года, - до 7%. То есть гривневые облигации опережают и депозит, и валюту.

Что будет с курсом и почему евро не советуют покупать

Тем, у кого завершается срок гривневого депозита или ОВГЗ, Пендзин советует переводить эти деньги в валютную наличность. «Не исключено, что Нацбанк в следующем году будет вынужден девальвировать гривню до 47 грн за доллар и ниже», - отметил эксперт.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин советуют запасаться наличной валютой, пока курс не изменился. Шевчишин при этом не рекомендует покупать евро: по его мнению, курс европейской валюты может еще снизиться, и тогда доллар автоматически подорожает.

Покупку евро Забловский допускает только в одном случае - если деньги нужны в ближайшее время для расчетов, а не как инвестиция. «Евро не всегда будет дешеветь. В среднесрочной перспективе на этом можно заработать, купив сейчас евро по достаточно выгодному курсу», - пояснил эксперт.

Как распределить сбережения

Забловский настаивает на диверсификации: поровну должно быть евро и долларов, а примерно треть - в гривневых инструментах, лучше всего в ОВГЗ. Такой подход защищает сбережения от колебаний курса.

Где следить за курсом и когда действовать

В ближайшие дни стоит следить за наличными курсами в банках и мобильных приложениях, а также за датами завершения сроков депозитов и ОВГЗ. Курс в приложении банка или обменника часто выгоднее того, что показывают на табло обменных пунктов.

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