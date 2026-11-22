Эстонский совет по делам беженцев (ERC) открывает регистрацию на зимнюю помощь для жителей прифронтовой Донецкой области. Уязвимые категории населения смогут получить 19 400 гривен на приобретение твердого топлива или оплату отопления, однако регистрация продлится только два дня - 21 и 22 ноября.

Денежная помощь на детей в Украине - не единственный вид поддержки этой зимой: Эстонский совет по делам беженцев (ERC) открыл регистрацию на зимнюю помощь для жителей прифронтовой Донецкой области. В рамках программы уязвимые семьи могут получить 19 400 гривен на приобретение твердого топлива или оплату отопления.

Об этом сообщают «Новини Донбасу» со ссылкой на Эстонский совет по делам беженцев (ERC). Регистрацию откроют только на два дня - 21 и 22 ноября, поэтому тем, кто планирует подавать заявку, стоит заранее подготовить документы и банковские реквизиты.

Программа зимней поддержки рассчитана на домохозяйства, пострадавшие от войны и проживающие в прифронтовых районах Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Помощь будут оказывать на отопительный сезон 2026-2027 годов. Часть семей вместо денег сможет получить непосредственно твердое топливо.

Кто имеет право на зимнюю помощь

Подать заявку могут домохозяйства, в состав которых входят такие категории:

многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет;

семьи с детьми в возрасте до трех лет;

одинокие матери и отцы, воспитывающие несовершеннолетних детей;

люди с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица, получающие государственную помощь на проживание;

семьи с детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки;

получатели жилищных субсидий или субсидий на приобретение твердого топлива;

безработные люди пенсионного возраста, не имеющие права на пенсию;

люди в возрасте от 60 лет с дополнительными потребностями из-за состояния здоровья.

Также на выплату могут рассчитывать семьи, недавно пострадавшие от российских обстрелов: потерявшие или получившие повреждения жилья, имеющие раненых членов семьи или вынужденные нести непредвиденные расходы.

В то же время принадлежность к одной из категорий не гарантирует получение денег. Организаторы будут учитывать материальное положение семьи, срочность ее потребностей и имеющееся финансирование.

Как зарегистрироваться на выплату

Онлайн-регистрация продлится с 10:00 21 ноября до 18:00 22 ноября. Заполнить анкету можно на официальном сайте Эстонского совета по делам беженцев - cash.pagulasabi.ee.

Какие документы нужны

Для заполнения анкеты необходимо подготовить:

паспорта или ID-карты всех членов семьи, для детей до 14 лет - свидетельства о рождении;

идентификационные налоговые номера членов домохозяйства в возрасте от 14 лет;

документы, подтверждающие уязвимость семьи: справки ВПЛ, документы об инвалидности, многодетности, статусе одинокого отца или матери, медицинские справки;

банковские реквизиты IBAN и подтверждение счета;

документ, подтверждающий местонахождение заявителя, датированный не ранее 19 ноября 2026 года.

Последнее требование можно выполнить с помощью чека из местного магазина, аптеки или почтового отделения. Чек нужно сфотографировать вместе с паспортом.

При регистрации также понадобится разрешить доступ к геолокации устройства. Если заявитель не подтвердит свое местонахождение, заявку могут отклонить.

Сколько дадут и как получить деньги

В случае одобрения 19 400 гривен можно будет получить одним из трех способов: переводом на банковский счет IBAN, наличными в отделении банка или почты, а также доставкой на дом через «Укрпочту» - для наиболее уязвимых категорий населения.

Рассмотрение заявки может длиться до трех недель. Обращения людей, недавно пострадавших от обстрелов, могут обработать быстрее. Статус заявки можно проверить на сайте организации по налоговому номеру и телефону, указанным при регистрации.

В ERC подчеркивают, что представители организации не запрашивают PIN-коды, пароли, SMS-коды или CVV/CVC банковских карт. Подача заявки и получение помощи бесплатны. Повторное заполнение анкеты не увеличивает шансов - если подать несколько заявок, рассматривать будут только последнюю.

За консультацией по регистрации можно обратиться на горячую линию по номеру 073-861-79-98. Она работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00.

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