Естонська рада у справах біженців (ERC) відкриває реєстрацію на зимову допомогу для жителів прифронтової Донеччини. Вразливі категорії населення можуть отримати 19 400 гривень на придбання твердого палива або оплату опалення, однак реєстрація триватиме лише два дні - 21 та 22 листопада.

Грошова допомога на дітей в Україні - не єдиний вид підтримки цієї зими: Естонська рада у справах біженців (ERC) відкрила реєстрацію на зимову допомогу для жителів прифронтової Донеччини. У межах програми вразливі родини можуть отримати 19 400 гривень на придбання твердого палива або оплату опалення.

Про це повідомляє «Новини Донбасу» з посиланням на Естонську раду у справах біженців (ERC). Реєстрацію відкриють лише на два дні - 21 та 22 листопада, тому тим, хто планує подавати заявку, варто заздалегідь підготувати документи та банківські реквізити.

Програма зимової підтримки розрахована на домогосподарства, які постраждали від війни та проживають у прифронтових районах Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Допомогу надаватимуть на опалювальний сезон 2026-2027 років. Частина родин замість грошей зможе отримати безпосередньо тверде паливо.

Хто має право на зимову допомогу

Подати заявку можуть домогосподарства, до складу яких входять такі категорії:

багатодітні родини з трьома і більше дітьми до 18 років;

сім'ї з дітьми віком до трьох років;

одинокі матері та батьки, які виховують неповнолітніх дітей;

люди з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи, які отримують державну допомогу на проживання;

родини з дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування;

отримувачі житлових субсидій або субсидій на придбання твердого палива;

безробітні люди пенсійного віку, які не мають права на пенсію;

люди віком від 60 років, які мають додаткові потреби через стан здоров'я.

Також на виплату можуть розраховувати родини, які нещодавно постраждали від російських обстрілів: втратили або зазнали пошкодження житла, мають поранених членів сім'ї чи змушені нести непередбачені витрати.

Водночас належність до однієї з категорій не гарантує отримання грошей. Організатори враховуватимуть матеріальне становище сім'ї, терміновість її потреб та наявне фінансування.

Як зареєструватися на виплату

Онлайн-реєстрація триватиме з 10:00 21 листопада до 18:00 22 листопада. Заповнити анкету можна на офіційному сайті Естонської ради у справах біженців - cash.pagulasabi.ee.

Які документи потрібні

Для заповнення анкети необхідно підготувати:

паспорти або ID-картки всіх членів родини, для дітей до 14 років - свідоцтва про народження;

ідентифікаційні податкові номери членів домогосподарства віком від 14 років;

документи, що підтверджують вразливість родини: довідки ВПО, документи про інвалідність, багатодітність, статус одинокого батька чи матері, медичні довідки;

банківські реквізити IBAN та підтвердження рахунку;

документ, що підтверджує місце перебування заявника, датований не раніше 19 листопада 2026 року.

Останню вимогу можна виконати за допомогою чека з місцевого магазину, аптеки або поштового відділення. Чек потрібно сфотографувати разом із паспортом.

Під час реєстрації також знадобиться дозволити доступ до геолокації пристрою. Якщо заявник не підтвердить своє місцеперебування, заявку можуть відхилити.

Скільки дадуть і як отримати гроші

У разі схвалення 19 400 гривень можна буде отримати одним із трьох способів: переказом на банківський рахунок IBAN, готівкою у відділенні банку або пошти, а також доставкою додому через «Укрпошту» - для найбільш вразливих категорій населення.

Розгляд заявки може тривати до трьох тижнів. Звернення людей, які нещодавно постраждали від обстрілів, можуть опрацювати швидше. Статус заявки можна перевірити на сайті організації за податковим номером і телефоном, вказаним під час реєстрації.

В ERC наголошують, що представники організації не запитують PIN-коди, паролі, SMS-коди або CVV/CVC банківських карток. Подання заявки та отримання допомоги безкоштовні. Повторне заповнення анкети не збільшує шансів - якщо подати кілька заявок, розглядатимуть лише останню.

За консультацією щодо реєстрації можна звернутися на гарячу лінію за номером 073-861-79-98. Вона працює з понеділка до п'ятниці з 09:00 до 12:00.

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