На этой неделе Львы встретят подъём настроения, который поможет им смелее действовать во всех сферах жизни.

Прогноз обнародовало издание Horoscope.com. Астрологи отмечают, что неделя с 23 по 29 ноября начнётся для Львов с настоящего эмоционального подъёма - настроение будет напоминать сцену из романтической комедии, когда всё складывается именно так, как хочется.

Работа и финансы

Хорошее личное настроение в начале недели добавит Львам уверенности и в рабочих делах. Именно эта внутренняя стабильность позволит в середине недели смелее просить о том, что давно необходимо - будь то повышение, поддержка коллег или новые условия сотрудничества. Шансы услышать «да» в эти дни возрастают, поэтому не стоит откладывать важные разговоры и предложения на потом. Финансовые вопросы также стоит поднимать именно сейчас, пока уверенность на вашей стороне.

Отношения

Начало недели принесёт Львам настоящий романтический подъём - ощущение, что отношения выходят на новый, лёгкий и счастливый уровень. Этот эмоциональный подъём положительно повлияет и на общение с близкими и друзьями: Львы станут более открытыми, лёгкими в разговорах, готовыми делиться радостью. Ближе к концу недели, в пятницу и субботу, могут возникнуть моменты, когда придётся кому-то уступить или пойти на небольшой компромисс - но это не станет серьёзным испытанием и быстро уладится.

Здоровье и энергия

Эмоциональный подъём начала недели подарит Львам и физическую бодрость - будет больше сил на активность, общение и новые дела. В середине недели стоит использовать эту энергию с умом, чтобы не переутомиться на волне энтузиазма. К выходным темп стоит немного снизить: небольшие компромиссы и уступки заберут часть эмоциональных ресурсов, поэтому субботний вечер лучше посвятить отдыху.

Лучшие дни недели

Самыми удачными днями станут первые дни недели - именно тогда романтический подъём добавит Львам сил и уверенности для важных шагов. Среду и четверг также стоит отметить особо: именно в эти дни возрастают шансы получить желаемое в деловых и личных вопросах. А воскресенье стоит провести для души - этот день идеально подойдёт для искусства, творчества или просто эстетического наслаждения.