Якщо у квартирі було холодніше за норму або опалення взагалі не вмикали, споживач має право вимагати перерахунку плати. Для цього слід документально зафіксувати відсутність тепла - подати заяву і отримати акт.

Перерахунок за опалення в Україні - законний спосіб не переплачувати, коли тепла в квартирі фактично не було. Якщо батареї залишалися холодними або температура в приміщенні була нижчою за норматив, платити повну суму за опалення вас зобов'язувати не можуть.

Про це розповідає видання ФАКТ. Постачальник тепла відповідає за якість послуги, а за недотримання температурного режиму зобов'язаний зробити перерахунок нарахувань.

Яка температура має бути в квартирі

За нормативами в житлових приміщеннях температура повітря має становити +18 градусів, а в кутових кімнатах - не нижче +20 градусів. Усе, що нижче за ці показники, є підставою вимагати перерахунку за кожен день, поки було холодно.

Рахувати плату за тепло, якого не було, так само несправедливо, як і за години відключень. Тому споживач може вимагати, щоб у платіжці врахували лише дні, коли опалення реально працювало і підтримувало нормативну температуру.

Як зафіксувати відсутність тепла

Сам факт того, що в квартирі холодно, доведеться підтвердити документально. Для цього до постачальника послуги подається письмова заява, у якій фіксується, що опалення відсутнє або температура нижча за норматив.

Представник теплопостачальної організації має прийти на місце, провести заміри і скласти акт. Саме цей документ стає підставою для подальшого перерахунку. Без нього довести факт відсутності послуги буде складніше, тож заяву краще подавати одразу, як тільки виявили проблему.

Що робити, якщо постачальник відмовляє

Якщо теплопостачальна компанія ігнорує заяву або відмовляється скласти акт, звертайтеся до Держпродспоживслужби. Саме цей орган контролює якість комунальних послуг і може змусити компанію провести перерахунок.

Перерахунок за опалення робиться не автоматично в усіх випадках, тож пасивно чекати, що суму зменшать самі, не варто. Лише оформлена заява і складений акт запускають механізм зменшення нарахувань за дні без тепла.

Раніше Politeka повідомляла, скільки тепер платитимуть за опалення в Одесі.

Як повідомляла Politeka, хто може втратити субсидію на комуналку.